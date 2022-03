Numerosas empresas do setor da Horeca estão confrontadas com o forte aumento dos preços da energia, a nível da eletricidade, do gás e ainda do gasóleo de aquecimento.

Horeca pede ajudas financeiras devido a aumento dos preços da energia

Para a Federação Nacional dos Hoteleiros, estes aumentos não podem ser compensados pelos consumidores. Por isso, os profissionais do setor estão a abdicar de uma parte da sua margem de lucro.

Energia no Luxemburgo. "E se a Rússia deixar de fornecer? E se for decidido um embargo?" No caso de uma emergência, o Governo tem um plano elaborado: "Infraestruturas críticas como os hospitais teriam prioridade absoluta, seguidos pelos residentes, profissionais e indústria. Espero que nunca tenhamos de implementar este plano, mas ele existe", disse o Ministro da Energia.

Para além disso, muitos dos trabalhadores de restaurantes, cafés e bares não podem recorrer aos transportes públicos, que são gratuitos, mas não têm horários compatíveis.

Uma situação que leva alguns funcionários a ponderar se não valeria a pena deixar de trabalhar neste setor, referem os responsáveis.

A federação estima que as ajudas financeiras do Estado para as pessoas mais vulneráveis, que não trabalham, fazem todo o sentido.

No entanto, acrescenta que é preciso criar vantagens para as pessoas que trabalham e que notam o seu poder de compra diminuir devido ao aumento dos preços da energia.

Subida dos preços. Aumento do subsídio de solidariedade e novo subsídio energético No entanto, é desejado que esta ajuda chegue rapidamente a quem dela precisa. As famílias identificadas irão receber os formulários em abril e é suposto que os valores sejam pagos no prazo de duas semanas.

O setor da Horeca reivindica que o Governo adote medidas para apoiar as empresas deste setor e os seus trabalhadores que já muito foram prejudicados durante a crise sanitária.



