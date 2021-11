Governo anunciou que vai reduzir o mecanismo de desemprego parcial para 25%.

Desemprego parcial

Horeca contesta decisão do Governo de diminuir cobertura do desemprego parcial

O setor da Horeca pode beneficiar desde o início da pandemia do mecanismo de desemprego parcial. Se inicialmente a indemnização cobria 100% das horas não trabalhadas, no passado mês de junho essa percentagem desceu para 50%.

O Governo decidiu agora voltar a reduzir essa taxa para 25%, ou seja as empresas deste setor poderão continuar a beneficiar do desemprego parcial até ao limite de 25% do total de horas de trabalho perdidas. Porém, têm de se comprometer a não despedir por razões económicas.

Uma decisão tomada em Conselho de Ministros da semana passada e que será válida para estes meses de novembro e de dezembro.

Uma medida que não encontra apoio junto da federação Horesca, que representa a hotelaria, a restauração e a cafetaria do país. Numa publicação nas redes sociais, esta salienta que mais uma vez o setor vê-se confrontado com uma decisão do Executivo, sem ter sido consultado previamente.

"Formalmente contra" esta medida, a federação sublinha que esta vai colocar o setor numa situação ainda mais complicada.



