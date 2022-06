As horas extraordiárias dispararam 207% nos primeiros três meses do ano no Luxemburgo, enquanto as horas normais de trabalho tiveram um aumento de 118%.

Trabalho

Horas extraordinárias disparam no Luxemburgo

Diana ALVES Apesar do aumento de casos de covid-19, das quarentenas e isolamentos, trabalhou-se mais nos primeiros três meses do ano. As faltas ao trabalho foram compensadas, em parte, por horas de trabalho extraordinárias.

Segundo dados compilados pelo Instituto Nacional de Estatística (Statec), na edição de junho do ‘Flash Conjoncture’, as horas trabalhadas em janeiro, fevereiro e março deste ano aumentaram 8% face ao mesmo período de 2021.



A falta de mão-de-obra foi compensada em parte por um elevado recurso a horas extraordinárias, recurso esse que cresceu 16% num ano.

Olhando para os diferentes setores, o da Horeca foi o que registou o maior aumento. Em relação ao número de horas trabalhadas, esse crescimento foi de 118% no primeiro trimestre do ano, ao passo que as horas suplementares dispararam 207%.

Uma situação que poderá perdurar, face à elevada taxa de vagas de emprego por preencher, salienta o gabinete de estatísticas.



