Num empréstimo de 500 mil euros para habitação, a 30 anos, a mensalidade é agora 550 euros mais elevada do que há um ano, com uma taxa de juro variável.

Habitação. Taxas de juro voltam a subir no Luxemburgo

Teddy JAANS

As taxas de juro dos créditos à habitação para os agregados familiares tiveram um aumento de cerca de 1% de dezembro para janeiro. Ao mesmo tempo que aumentam os juros diminuem os novos empréstimos concedidos, anunciou o Banco Central do Luxemburgo (BCL), esta quarta-feira.

A taxa de juro variável no crédito à habitação fixou-se em janeiro nos 3,51% contra os 2, 58% de dezembro. Ao mesmo tempo, o volume dos novos empréstimos diminuiu 67 milhões de euros durante o mês de janeiro, 217 milhões contra os 284 milhões de dezembro.

Em termos anuais, as taxas de juro subiram 2,21 por cento. Em linguagem simples, isso significa que, por exemplo, num empréstimo de 500 mil euros, a 30 anos, a prestação é agora de 2.250 euros por mês, enquanto há um ano, os agregados familiares pagavam um pouco menos de 1.700 euros desta mensalidade. Contas feitas, num ano a prestação mensal aumentou cerca de 550 euros.

Quanto aos empréstimos a taxa fixa foram emitidos a uma TAEG de 3,58% em janeiro, um aumento de 0,06% em relação a dezembro, segundo o BCL. Também aqui houve uma queda de 83 milhões de euros no volume mensal dos novos empréstimos, sendo de 219 milhões de euros em janeiro de 2023.

Na comparação anual, esta taxa de juros aumentou 216 pontos base, enquanto o montante de créditos concedidos diminuiu em 185 milhões de euros.

De acordo com o Statec, o preço das casas pode baixar em 2023, o que poderá beneficiar potenciais compradores. No entanto, o instituto de Estatística prevê apenas uma queda de 2,3% até ao final do ano. Recorde-se que em 2021 o custo do imobiliário no Luxemburgo aumentou 14%.

Juros dos depósitos



Os particulares que fizerem depósitos a prazo, nos bancos, por um período inferior a um ano, recebem 1,8% de taxa de juro. Em dezembro, esta taxa estava ainda em 0,25%. Há doze meses, as taxas de juro negativas de 0,16% ainda eram a realidade.

*Artigo publicado originalmente no Luxemburger Wort e adaptado para o Contacto por Paula Santos Ferreira.

