O serviço responsável teve um aumento de pedidos em relação ao ano anterior.

Crise

Habitação. Mais de 700 pessoas com dificuldades pediram ajuda à capital

Diana ALVES O serviço responsável teve um aumento de pedidos em relação ao ano anterior.

Pelo menos 700 pessoas pediram ajuda ao serviço de habitação da cidade do Luxemburgo em 2022. Concretamente, o serviço tratou 712 dossiês, mais 100 do que no ano anterior.

De acordo com a autarquia, na maior parte dos casos, "são as dificuldades financeiras que levam os cidadãos a pedir ajuda ao serviço da habitação da comuna", pode ler-se numa nota divulgada no site oficial da comuna.

A autarquia diz que trata as candidaturas com "a discrição necessária para responder da melhor forma aos pedidos e para respeitar a dignidade humana".

O que acontece se já não puder pagar a renda de casa? Desde que o custo de vida aumentou, muitos inquilinos têm tido dificuldade em pagar as rendas. Especialistas explicam que direitos têm e quais os apoios disponíveis.

A comuna tem atualmente 879 habitações para arrendamento, verificando-se um aumento de 25% face a 2017. Na mesma nota, a autarquia frisa que este é um projeto que está em "constante expansão para apoiar aqueles que procuram teto na capital".

A autarquia indica que estão previstas novas construções e aquisições nos próximos anos, com o objetivo de ajudar "ainda mais pessoas em situação de precariedade".

Preços a descer. Saiba onde estão as casas mais baratas no Luxemburgo Pela primeira vez em 15 anos, os preços das casas estão a cair a pique. Se tiver direito ao crédito este é um bom momento para realizar o sonho de comprar casa.

Entre as 879 habitações, há apartamentos e também quartos mobilados. Para poder arrendar as habitações da capital, os candidatos têm de preencher determinados requisitos como, por exemplo, não deter qualquer bem imobiliário.



O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.