É o primeiro estudo do atHome que tem em conta o impacto da forte subida das taxas de juro no mercado.

Habitação

Há uma região do país onde as casas novas estão (um pouco) mais baratas

Diana ALVES É o primeiro estudo do atHome que tem em conta o impacto da forte subida das taxas de juro no mercado.

Há uma região do país onde o imobiliário novo está ligeiramente mais barato do que há um ano, de acordo com novos dados do portal atHome.lu.

O estudo do atHome tem como base os anúncios feitos na plataforma e mostra que no sul o preço do imobiliário novo caiu 2,7% no terceiro trimestre deste ano, face a igual período de 2021. Também a região oeste apresenta uma quebra, ainda que de apenas 0,1%. De resto, sejam construções recentes ou antigas, os preços cresceram em todo o país.

Quanto ao imobiliário antigo, é precisamente a zona sul aquela que apresenta o aumento mais expressivo: 7,8%. Mas a maior subida de todas verifica-se ao nível das casas novas no norte do Luxemburgo, cujo preço aumentou 15,8% no terceiro trimestre deste ano.

Mercado resiste à crise económica

Este é o primeiro estudo do atHome que tem em conta o impacto da forte subida das taxas de juro no mercado. De forma geral, os números confirmam um abrandamento dos preços em 2022.

O portal refere que, apesar da crise económica, “o mercado mantém-se positivo”. Está a “resistir".

Globalmente, os preços da habitação aumentaram, em média, 2,4% no terceiro trimestre. Em relação às casas, houve uma evolução quer ao nível das construções novas quer das antigas. No caso dos apartamentos, a evolução foi mais diferenciada: os preços das antigas aumentaram ao passo que o das novas construções parecem ter estabilizado.(Diana)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.