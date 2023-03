Apoio é mensal, mas existem requisitos para o receber.

Negócios

Há uma nova ajuda até 2.000 euros para as micro-empresas

Susy MARTINS Apoio é mensal, mas existem requisitos para o receber.

Uma ajuda financeira às micro-empresas dos setores do comércio e manufatura poderá ver a luz do dia em breve. O projeto de lei do ministro das Classes Médias, Lex Delles, já foi apresentado no Parlamento e prevê um apoio que pode chegar aos 2.000 euros por mês, durante seis meses.

De acordo com uma nota divulgada pela Câmara dos Deputados, a ajuda destina-se a micro-empresas recentemente criadas, sendo que a licença comercial não pode ter mais de seis meses.

Além disso, as instalações da empresa não podem servir para fins de habitação.

Outro dos critérios é que os dirigentes das micro-empresas tenham seguido uma formação sobre gestão empresarial, exceto se tiverem qualificações nessa área.

O candidato ao auxílio não pode ter obtido a licença comercial nos últimos dez anos ou ter exercido atividades económicas no estrangeiro nos dez anos precedentes.

Também não pode deter 25% das ações de uma outra empresa ou receber outros rendimentos. O subsídio poderá ser atribuído apenas uma vez.

