Há um banqueiro português entre os mais bem pagos do mundo

Redação Chama-se António Horta-Osório, trabalha no Lloyds e ganha 3,9 milhões de euros por ano

Saiba quais os banqueiros mais bem pagos do mundo, de acordo com um ranking publicado no jornal "El País". O único português surge na lista em 11° lugar: António Horta-Osório, CEO do Lloyds e ganha 3,9 milhões de euros anuais. Os banqueiros espanhóis surgem entre os mais bem pagos da Europa.

A lista é liderada por Sergio P. Ermotti, CEO do UBS que ganha 11,7 milhões de euros anuais.

Sergio P Ermotti, CEO UBS, Suíça, 11,7 milhões

Thomas Gottstein, CEO Credit Suisse, Suíça, 7,7 milhões

Christian Sewing, CEO Deutsch Bank, Alemanha, 7,3 milhões

Ana Botín, Presidente Santander, Espanha, 6,8 milhões

José Antonio Álvarez, CEO Santander, Espanha, 6 milhões

Karl von Rohr, Presidente Deutsch Bank, Alemanha, 5,8 milhões

Noel Quinn, CEO HSBC, Reino Unido, 4,7 milhões

Jes Staley, CEO Barclays, Reino Unido, 4,6 milhões

Ewen Stevenson, Diretor Financeiro HSBC, Reino Unido, 4,2 milhões

Carlos Torres, presidente do BBVA, Espanha, 4 milhões

António Horta-Osório, CEO Lloyds, Reino Unido, 3,9 milhões

