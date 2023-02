Preços das matérias primas a valores "inimagináveis", diminuição dos concursos de novas obras das autarquias e atrasos nos pagamentos são algumas das razões apontadas para a crise no setor.

Salários em atraso na construção. Empresários explicam as razões

"Os tempos estão difíceis e a empresa está a ter uma fase difícil e tem havido atrasos nos pagamentos a alguns trabalhadores e fornecedores, mas estou aqui para lutar e para levar isto para a frente” afirma ao Contacto António Manuel da Silva Carvalho, gerente da Maçonlux, empresa fundada há 25 anos. Esta é apenas uma das empresas de construção no Luxemburgo com salários em atraso. Há trabalhadores que ainda não receberam o salário de janeiro e o prémio do fim do ano.

Também na Portolux Construction Sarl, os trabalhadores não recebem há três meses. Não lhes foi pago o prémio de fim de ano. Uma situação relatada ao Contacto por um dos trabalhadores, de 41 anos, que está na empresa há 23. “Não sabemos a razão, mas foram inventadas várias desculpas para justificar a situação”, sublinha. Também a Raphael Paysage não paga salários desde novembro e já abriu um processo de falência.

Outra das empresas afetadas é a AZ COLOR. Alguns trabalhadores também ainda não receberam os salários de janeiro. “Todos os dias nos levantamos cedo para vir trabalhar, cumprimos a nossa parte e o patrão no final do mês devia cumprir a parte dele. Quando trabalhamos temos que receber porque todos temos responsabilidades e compromissos, tenho filhos pequenos para cuidar”, desabafa ao Contacto. “A escravatura já acabou, mas aqui no Luxemburgo os patrões fazem de nós o que querem porque acham que estão acima da lei”, lamenta. Também outros seis trabalhadores que deixaram a empresa AZ COLOR em novembro ainda não receberem os meses de outubro e novembro. "Os casos já chegaram a tribunal mas o Estado nada fez e a empresa continua a funcionar", diz um destes trabalhadores ao Contacto que aguarda ainda o recebimento do valor em dívida.

Crise explicada por inúmeros fatores

“As pequenas empresas vão ter muitas dificuldades em ultrapassar esta fase”, salienta Liliana Bento, secretária sindical adjunta para o setor da construção e engenharia civil do LCGB. “Na generalidade as empresas até 100 trabalhadores estão a passar por uma grande crise”, afirma a sindicalista.

“As pequenas empresas vão ter muitas dificuldades em ultrapassar esta fase” Liliana Bento, LCGB

Há uma série de circunstâncias que explicam esta realidade. “Nomeadamente o aumento das matérias primas que subiram para valores inimagináveis e são difíceis de pagar, porque os orçamentos têm dois anos e não havia cláusula que previsse que houvesse aumento de preços”, acrescenta. E só agora é que estão a ser colocadas essas cláusulas nos contratos.

Outra das explicações avançadas pelos responsáveis das empresas ao LCGB é que “há matérias primas, como a madeira, que vinham da Sibéria e que, por causa do embargo à Rússia, têm que vir de outros sítios a preços muito mais caros”, refere. Outra das justificações apresentadas pelas empresas é o facto de “muitos clientes desistirem do contratos por causa da subida das taxas de juro”.

Depois há clientes que têm dificuldade em pagar ou não pagam de imediato. A crise é explicada ainda pela falta de novas obras. “Ao nível autárquico não há lançamento de novos projetos. Não há nada a concurso, neste momento, nomeadamente nas autarquias a norte do país”, sublinha Liliana Bento.

