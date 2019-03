Juntos, luxemburgueses e portugueses representam 58% do total de desempregados inscritos nos centros de emprego. O número de portugueses desempregados atinge 4,382 pessoas.

São mais de quatro mil os portugueses sem trabalho inscritos nos serviços da Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM). O número de luxemburgueses na mesma situação é sensivelmente o mesmo.

Jean Ries, responsável pelo serviço de estatísticas da ADEM, avançou à Rádio Latina que entre os 15.157 desempregados que estavam inscritos na ADEM a 31 de janeiro, 4.382 tinham nacionalidade portuguesa. O número representa 29% do total de desempregados.



Olhando para as nacionalidades, percebe-se desde logo que há quase tantos portugueses sem trabalho como luxemburgueses, com 4.382 contra 4431, embora, claro, o número de habitantes luxemburgueses seja três vezes superior ao de portugueses.



De acordo com os mais recentes dados demográficos do STATEC, divulgados no final do mês passado, referentes a 1 de janeiro de 2018, os residentes luxemburgueses são 313.771, ao passo que os portugueses são 96.544. Feitas as contas, o desemprego afeta 4,5% da comunidade portuguesa do Luxemburgo. A taxa cai para 1,4% no caso dos luxemburgueses.



Segundo os dados da Agência para o Desenvolvimento do Emprego, o número de desempregados caiu 8,7% num ano. Entre os portugueses essa quebra foi menos acentuada, rondando os 5,4%.

