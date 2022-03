A aplicação móvel MyGuichet.lu disponibiliza desde 28 de fevereiro oito novos procedimentos.

Serviços administrativos

As oito novas funcionalidades da plataforma MyGuichet

Henrique DE BURGO A aplicação móvel MyGuichet.lu disponibiliza desde 28 de fevereiro oito novos procedimentos.

A aplicação móvel MyGuichet.lu disponibiliza desde 28 de fevereiro oito novos procedimentos.

Entre as novas funcionalidades, o Ministério da Digitalização explica que é possível, por exemplo, pedir o abono de família da "Caisse pour l'avenir des enfants", procurar um testamento, pedir uma cópia do registo de propriedade do veículo ou dar baixa à circulação do veículo.

Também é possível apresentar o certificado anual de organismos de investimento coletivo e o certificado de conformidade para empresas de gestão de património familiar.

É possível fazer declaração de imposto com o novo assistente MyGuichet.lu Saiba as novidades mais recentes do serviço online para preencher a declaração de impostos de 2021.

Além destes, na página pessoal da plataforma MyGuichet.lu é possível encontrar informações sobre os impostos, pontos da carta de condução, taxa de circulação automóvel ou ajuda à habitação.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.