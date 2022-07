Estudo de empresa de gestão de crédito prevê um cenário mais negro no Luxemburgo para os próximos meses.

Há menos empresas a abrir falência, mas será 'sol de pouca dura'

Susy MARTINS Estudo de empresa de gestão de crédito prevê um cenário mais negro no Luxemburgo para os próximos meses.

Nos primeiros seis meses do ano, o Luxemburgo registou menos falências de empresas do que no mesmo período de 2021. A diminuição é de 21%, mas deverá ser sol de pouca dura.

Apesar do país ter beneficiado de "medidas estatais e de vantagens estruturais para suportar a crise, globalmente, a Creditreform espera que o número de falências aumente acentuadamente até ao inverno de 2022, o mais tardar", prevê a empresa.



No total, na primeira metade de 2022, 511 empresas fecharam definitivamente as portas. Em 2021, no mesmo período, foram 650, ou seja, mais 139 do que este ano, segundo dados comunicados pela empresa de gestão de crédito Creditreform.

De acordo com os números da instituição, entre janeiro e junho de 2022 o setor dos serviços foi o que mais empresas perdeu: fecharam 356 sociedades, uma diminuição de cerca de 20% face ao primeiro semestre de 2021.

Em segundo lugar surge o setor do comércio com 105 empresas a anunciar o encerramento, tratando-se de uma queda de cerca de 21% em comparação com o ano anterior. Já o setor da construção viu 47 empresas a fecharem as suas portas. Uma diminuição considerável de 28% face aos primeiros seis meses de 2021.

No entanto, o organismo salienta que esta tendência mais favorável não vai perdurar, argumentando que o Grão-Ducado não vai escapar ao contexto internacional.

"A longo prazo, o Luxemburgo não poderá dissociar-se do aumento do número de falências a nível internacional, mesmo que o país se tenha saído bem até à data", reitera nos dados divulgados.

