Há médicos a negar consultas a quem não apresentar teste negativo à covid-19

Diana ALVES Há médicos no Luxemburgo a negar consultas a quem não apresentar um teste negativo à covid-19. A denúncia foi feita esta quarta pela associação de defesa dos direitos dos pacientes, a Patiente Vertriedung.

A associação diz ser cada vez mais procurada por doentes nesta situação. Numa nota à comunicação social, a associação adianta que contactou o Ministério da Saúde e esclarece que esta não é a forma de os médicos agirem, não se tratando de uma diretiva nem do ministério, nem da Direção da Saúde.

De forma simplificada, os médicos não podem recusar receber os pacientes só porque estes não têm um teste negativo ao novo coronavírus A associação alerta que o exame negativo só pode ser solicitado caso a pessoa apresente sintomas da doença ou se houver uma verdadeira suspeita de que o paciente está infetado, apelando para que, "em todas as outras situações, o paciente seja imediatamente tratado e examinado pelo pessoal médico".

A organização de defesa dos direitos dos pacientes considera "intolerável" que "doentes num estado de saúde seriamente deteriorado tenham de esperar dois dias antes de serem vistos por um médico". O organismo acrescenta também que a situação pode até criar problemas ao nível da Caixa Nacional de Saúde, nos casos em que os doentes se veem na impossibilidade de apresentar uma baixa médica.

A Patiente Vertriedung lança também um apelo à célula de crise do Ministério da Saúde para que lembre os médicos que "a sua principal prioridade é ajudar os doentes". Sobre os testes de diagnóstico à covid-19, a associação adianta também já ter alertado o Ministério da Saúde para a situação dos pacientes que querem fazer o teste com receita médica e que se veem confrontados com longos tempos de espera.



