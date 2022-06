Um em cada 15 residentes será milionário, sendo que a fortuna média ronda os três milhões de euros.

Há mais de 46 mil milionários no Luxemburgo

Há 46.200 milionários no Luxemburgo, de acordo com a edição 2022 do “World Weatlh Report”, da Capgemini, citada pelo site da revista Paperjam. E o número não inclui proprietários imobiliários.

Feitas as contas, um em cada 15 residentes será milionário, sendo que a fortuna média ronda os três milhões de euros. De acordo com a Paperjam, o estudo define um milionário como uma pessoa com um capital de um milhão de dólares pronto a investir imediatamente, o que exclui proprietários imobiliários.

No mundo inteiro, os milionários são cada vez mais e estão cada vez mais ricos. A revista escreve que eles são 22,5 milhões, tendo havido um aumento de 7,8% em 2021. Já a fortuna média destes milionários cresceu 8% no ano passado, atingido os 86.000 mil milhões de dólares.

Por cá, o número de milionários aumentou 7,9% em 2021, face ao ano anterior.



