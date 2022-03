Os países signatários da autoridade energética mundial, IEA, libertaram um pacote de emergência, aprovado esta segunda-feira. O Luxemburgo contribui com 109 barris retirados das suas reservas públicas. Os EUA chegam aos 30 mil.

Há mais 61 milhões de barris de petróleo no mercado para contornar vingança russa

Na corrida contrarrelógio para salvar a União Europeia da dependência do petróleo e do gás russos os membros da Agência Internacional de Energia (IEA) concordaram esta segunda-feira libertar um total de 61 milhões de barris de petróleo para o mercado, numa altura em que a falta deste combustível fóssil está a fazer subir os preços e a ameaçar falhas de energia na UE.

O pano de fundo da decisão tem que ver com a invasão da Ucrânia por parte da Federação Russa e o facto de a UE estar entre a espada e a parede: por um lado impôs sanções económicas pesadas a Moscovo, mas ao mesmo tempo depende do petróleo e do gás russo, financiando assim a máquina de guerra. Putin tem desde o início do outono de 2021 mantido uma chantagem velada sobre Bruxelas, ameaçando cortar o fornecimento e tem vindo a provocar uma subida anormal dos preços.

Os 61 milhões de barris que foram hoje libertados para o mercado fazem parte dos stocks de emergência dos países doadores e servem para aliviar o estrangulamento do setor.

IEA: é o seu maior lançamento de barris para o mercado de sempre

“A decisão de disponibilizar stocks de emergência – naquela que é apenas a quarta vez na história da IEA – é uma clara mensagem de que os membros da IEA estão unidos no apoio à Ucrânia e farão tudo o que puderem para dar estabilidade ao mercado durante estes dias difíceis”, salientou o diretor executivo desta agência, Fatih Birol. Mas, acrescentou este responsável, a IEA está a monitorizar a situação e, caso necessário, serão lançados para o mercado mais barris destes fundos de emergência dos países.

Os 31 países membros do IEA, no conjunto, detêm 1.5 mil milhões de barris de reservas públicas. Por isso, salienta-se, os 61 milhões de barris representam apenas 3% das reservas de energia. Os países que puseram à venda mais barris foram os EUA, com 30 mil, o Japão com 7.500 e a Coreia com 4.400. O Luxemburgo vai colocar no mercado 109 barris das suas reservas públicas. No total, 15 países europeus contribuíram com valores diferentes.

Os técnicos da IEA e Fatih Birol têm estado em contacto permanente com a Comissão Europeia, e sobretudo com a comissária da Energia, Kadri Simson, para assegurar a autonomia energética da UE. Na semana passada foi apresentado um plano em dez pontos que foi tido em consideração na Comunicação que a Comissão irá fazer amanhã, dia 8, sobre Energia no Parlamento Europeu, em Estrasburgo.

