A queda do número de novas matrículas é justificada pelos atrasos nas entregas no mercado automóvel no Grão-Ducado.

Automóveis

Há cada vez menos novas matrículas no Luxemburgo

Henrique DE BURGO A queda do número de novas matrículas é justificada pelos atrasos nas entregas no mercado automóvel no Grão-Ducado.

O número de novas matrículas de automóveis baixou 13,7% no primeiro semestre de 2022, quando comparado com igual período de 2021.

Segundo a House of Automobile, que reagrupa as três principais federações do setor, a queda é ainda maior (30%) em comparação com o primeiro semestre de 2019, ou seja, ainda antes da pandemia.

No entanto, apesar de as novas matrículas terem diminuído, os pedidos de veículos continuam estáveis, refere a Hause of Automobile, indicando que os clientes estão a suportar os longos prazos de entrega.

Luxemburgo prevê radares que detetem telemóveis ao volante A distração ao volante continua a ser uma das principais causas de acidentes nas estradas luxemburguesas.

A queda do número de novas matrículas é justificada pelos atrasos nas entregas no mercado automóvel no Luxemburgo, à semelhança do que se passa na Europa.

Quanto aos tipos de motores, os movidos a gasolina e diesel representam 58,8% das matrículas, contra 63,2% no ano passado. Os carros elétricos continuam a subir e atingem agora os 14,7% do mercado automóvel (10,5% no primeiro semestre de 2021 e 5,5% em 2020).



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.