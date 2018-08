Há cada vez mais pessoas a trabalhar em part-time no Luxemburgo

A taxa de desemprego no Luxemburgo situou-se nos 5,2% em junho, de acordo com os dados do Eurostat publicados hoje. Este valor fica abaixo do anunciado pelo Statec há quase duas semanas e que dava uma taxa de desemprego de 5,5% para o mesmo mês. Como se explica então a diferença? São as diferenças no método de cálculo utilizado pelos dois organismos que a justificam.