Apesar da crise pandémica, as empresas da indústria manufatureira, sediadas no Luxemburgo, exportam mais além fronteiras. Uma constatação da Câmara dos Ofícios (Chambre des Métiers, em francês) que realizou um inquérito sobre a matéria em 2020.

Indústria manufatureira

Há cada vez mais pequenas empresas do Luxemburgo a exportarem

Segundo o organismo, diversificar a clientela em tempos de crise é particularmente benéfico. Para além das grandes empresas que já estavam representadas no estrangeiro, há cada vez mais pequenas empresas que também começaram a exportar, principalmente para a Grande Região.



Mais de mil empresas da indústria manufatureira responderam ao inquérito lançado pela Câmara dos Ofícios, sendo que cerca de metade das empresas declarou ter tido uma atividade no estrangeiro nos últimos 24 meses. Um número mais elevado do que em 2018, quando apenas 40% das empresas disseram ter tido uma atividade transfronteiriça.

O estudo confirma ainda que de uma forma geral são as grandes empresas que têm mais atividades no estrangeiro. No entanto demonstra que a atividade internacional não depende somente do número de empregados. Há cada vez mais pequenas empresas que se aventuram para além das fronteiras nacionais.

Sem contar os países fronteiriços, os produtos “Made in Luxemburg” encontram os seus clientes na Holanda, Suíça, Estados Unidos e Portugal. A boa qualidade dos produtos e o serviço pós-venda são as razões apontadas para o sucesso das exportações.

