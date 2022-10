Este apoio fica-se entre os 200 e 400 euros, dependendo da composição do agregado familiar.

Há cada vez mais pedidos de subsídio de vida cara

Tendo em conta a subida dos preços da energia e as consequências para as famílias de baixos rendimentos, o Ministério da Família, da Integração e da Grande Região anunciou em setembro que o prazo para solicitar o subsídio de vida cara e o subsídio de energia fora prorrogado até 31 de outubro, estando anteriormente previsto para 30 de setembro.

As famílias que recebem o subsídio de vida cara, que foi aumentado no início do ano, recebem automaticamente o subsídio de energia. Este último é uma quantia fixa entre 200 e 400 euros, dependendo da composição do agregado familiar. Em termos concretos, uma única pessoa receberá um montante de 200 euros, uma família de duas pessoas receberá 250 euros, e este aumento de 50 euros continua até um máximo de 400 euros.

Mais de 33 mil candidaturas

As pessoas que não têm direito ao subsídio de vida cara (AVC, na sigla em francês) podem, no entanto, requerer o subsídio de energia. Neste caso, o rendimento deve ser até 25% mais elevado do que o rendimento elegível para o AVC.

Em agosto passado foi noticiado que o Fundo Nacional de Solidariedade (FNS) já tinha recebido cerca de 30.000 pedidos de pessoas que desejavam receber ambos os apoios. Destas, 13.421 pessoas já tinham recebido os montantes a que têm direito.

Alguns meses mais tarde, a procura ainda é elevada, como verificado através de uma pergunta parlamentar da deputada Myriam Cecchetti (déi Lénk) à ministra da Família e da Integração.

Corinne Cahen (DP) indicou que, no final de setembro, o FNS tinha registado 33.058 pedidos pelos dois subsídios. Segundo a ministra, "22.393 famílias receberam o subsídio de energia, pelo que a taxa de aprovação é de 84,60%. Destes 22.393 lares, 2.773 apenas receberam o subsídio de energia, ou seja, sem a parte do AVC", detalhou.

Atrasos persistem

Tal como no caso do muito popular subsídio para a compra de bicicletas, os luxemburgueses que recebem o apoio têm de esperar muito para que o dinheiro chegue à sua conta. Esta situação é confirmada pela ministra, que indica que o FNS tem de responder a um grande número de pedidos.

"A liquidação poderá demorar entre 1 e 6 meses no início do ano, enquanto que nesta altura este atraso é entre 1 e 2 meses", acrescentou Corinne Cohen, especificando que nos próximos dias estará disponível uma nova campanha, nas redes sociais do Ministério da Família, da Integração e da Grande Região e nos sites do Ministério e do Fundo Nacional de Solidariedade, para explicar o procedimento de candidatura ao subsídio de energia.

