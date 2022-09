A taxa de desemprego no mês de agosto era de 4,8%.

ADEM

Há cada vez mais ofertas de trabalho no Luxemburgo

Henrique DE BURGO

O número de vagas disponíveis na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) continua a aumentar.

A 31 de agosto havia 13.473 ofertas de trabalho, ou seja, um aumento de 35,9% face a igual período do ano passado.

Tal como nos meses precedentes, as áreas com mais ofertas de trabalho são auditoria e controlo contabilístico e financeiro (268 vagas), estudos e desenvolvimento informático (234), contabilidade (157) e restauração (130).

Segundo os números divulgados esta terça-feira pela ADEM, a taxa de desemprego no mês de agosto era de 4,8%.

Quanto o número de candidatos inscritos no centro de emprego, havia 14.153, praticamente semelhante ao mês anterior de julho, mas -12,2% do que no ano passado.



