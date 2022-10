O direito à desconexão, a proteção de dados e o dever de confidencialidade são outros elementos inscritos no acordo.

Estado

Há acordo sobre teletrabalho na função pública

Susy MARTINS O direito à desconexão, a proteção de dados e o dever de confidencialidade são outros elementos inscritos no acordo.

O ministro da Função Pública, Marc Hansen, e o presidente da Confederação-Geral da Função Pública (CGFP), Romain Wolf, apresentaram finalmente o acordo em matéria de teletrabalho para os trabalhadores do Estado.

O acordo prevê que o teletrabalho seja voluntário, ou seja, não se pode obrigar um funcionário a trabalhar a partir de casa, e tem de haver uma igualdade de tratamento entre a pessoa que trabalha desde casa e aquela que se desloca ao seu local de trabalho.

Para além disso, o acordo prevê que cabe a cada administração definir previamente quem pode ‘teletrabalhar’ e quantos dias podem ser pedidos.

O direito à desconexão, a proteção de dados e o dever de confidencialidade são outros elementos inscritos no acordo.

O ministro da Função Pública diz-se satisfeito com este acordo, afirmando que as negociações com a CGFP foram construtivas e que o teletrabalho constitui uma vantagem para muitos funcionários do Estado.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.