A discussão mais difícil sobre baixar custos de energia acabou esta segunda-feira. Só um dos 27 países votou contra o mecanismo de emergência.

Economia 3 min.

Segurança energética

Há acordo para limitar o preço do gás na UE

Telma MIGUEL A discussão mais difícil sobre baixar custos de energia acabou esta segunda-feira. Só um dos 27 países votou contra o mecanismo de emergência que impõe um teto de 180 euros pro Megawatt/hora, mas com salvaguardas para não afugentar os fornecedores internacionais.

O Conselho Europeu da passada sexta-feira tinha dado um prazo aos ministros da Energia para assinarem o acordo. O prazo era esta segunda-feira, quando todos se reunissem em Bruxelas para mais uma reunião extraordinária sobre a crise energética.

Quando entrou na sala de imprensa, Josef Síkela, o carismático ministro checo da Energia (o anfitrião até ao final de dezembro, quando a República Checa ceder a presidência da UE à Suécia), exultou: “Fizemos o nosso trabalho. Temos um acordo. Mais uma missão impossível cumprida, como no filme”. Não foi fácil, admitiu Síkela, mas o texto aprovado sobre o mecanismo de emergência de correção do preço do gás, com alterações à proposta inicial da Comissão, conseguiu o voto de 26 dos 27 países.

Senhorios na Alemanha usam subida do preço da energia para justificar despejos Muitos dos custos de energia são faturados através do senhorio. Não pagar as contas pode levar ao corte de alguns serviços e ao despejo.

Inicialmente, a Áustria, a Hungria, a Dinamarca, a Alemanha e os Países Baixos estavam contra a criação de um teto ao preço do gás. Mas as suas posições foram sendo limadas.

“Estou orgulhoso que a presidência checa tenha resolvido a última peça do puzzle da energia”, considerou Síkela. “Este é um instrumento que servirá para proteger as famílias e as empresas da escalada dos preços do gás, que desde o verão passado têm tido vários recordes históricos”.

Um mecanismo com preço mais baixo, mas mais cautelas

O mecanismo de correção do preço do gás foi proposto pela Comissão Europeia, a pedido dos países, no dia 27 de novembro. A proposta gerou, no entanto, várias críticas e acusações de que o mecanismo estava desenhado para nunca entrar em vigor.

A comissária da Energia, Kadri Simson justificou a posição da Comissão que não se podia definir o preço a que se compra no mercado internacional gás natural liquefeito (LNG) a um valor muito baixo, por causa do risco de os fornecedores o irem vender a outro lado. A proposta que, nos últimos dias antes das férias do Natal, foi finalmente aprovada baixa o valor que a Comissão propôs, mas em contrapartida, segundo explicou Síkela, tem mais salvaguardas.

De 275 euros para 180 euros por Megawatt hora

O mecanismo será ativado, quando se cumprirem duas condições. Quando nos meses seguintes no TTF (a Title Transfer Facility, que é a bolsa de gás de referência na UE) o preço do gás exceder os 180 euros por megawatt/hora durante pelo menos três dias úteis de seguida – a Comissão tinha sugerido o valor de 275 euros. E quando, ao mesmo tempo, os preços de LNG nos mercados internacionais são 35 euros mais altos. Estas duas condições, que têm de andar juntas significam, disse Síkela, que “este mecanismo não é um teto absoluto, é um teto dinâmico”.

Quando, e se, for ativado, o mecanismo de emergência de correção do preço do gás ficará em vigor pelo menos durante 20 dias úteis. Mas, como “nunca serviu para criar um teto máximo pondo em risco a segurança do fornecimento de gás nos mercados da EU, criámos uma série de salvaguardas”, explicou Sikela.

Passo mais frio em Portugal que no Luxemburgo Ser prudente nos consumos é uma coisa, passar frio em casa é outra.

E em certas circunstâncias pode ser quase automaticamente desligado. Inclusivamente, a Comissão pode desencadear a suspensão do mecanismo antes de ser ativado, se entender que os riscos de quebrar o fornecimento são grandes.

No fim de janeiro, a ESMA (autoridade de segurança de mercados europeia) irá apresentar um relatório sobre os riscos e benefícios de avançar com o mecanismo que estará em funcionamento a 15 de fevereiro, a tempo de garantir o abastecimento dos depósitos de gás para o próximo inverno que se afigura mais complicado.

O Contacto tem uma nova aplicação móvel de notícias. Descarregue aqui para Android e iOS. Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.