Há 500 novos carros elétricos nas estradas luxemburguesas desde janeiro

O Estado dá cinco mil euros em subsídio para a compra de novos carros elétricos.

No primeiro semestre do ano, foram registadas mais de 500 novas matrículas de carros elétricos no Luxemburgo.

Segundo dados divulgados pelo ministro da Mobilidade e Transportes, a pedido do deputado socialista Yves Cruchten, entre janeiro e junho deste ano, o número de novas matrículas de viaturas elétricas ascendeu às 549. São mais 119 do que no mesmo período do ano passado.

Recorde-se que o Governo criou, no início do ano, um subsídio de 5.000 euros para a aquisição de viaturas elétricas, independentemente do preço de compra do veículo.

Ora, segundo François Bausch, a maior fatia das novas matrículas diz respeito a carros da fabricante norte-americana Tesla. Das 549 novas matrículas, 214 correspondem a carros do “Modelo 3” da marca Tesla, o que equivale a 39% do total. Segue-se depois o modelo “Zoe”, da francesa Renault (10,9% do total) e o “Leaf” da japonesa Nissan (8%)-