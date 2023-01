Luxemburgo está no top 10 dos banqueiros mais ricos da União Europeia.

Riqueza

Há 37 banqueiros milionários no Luxemburgo

Susy MARTINS Luxemburgo está no top 10 dos banqueiros mais ricos da União Europeia.

Trinta e sete. É o número de banqueiros que no Luxemburgo ganharam mais de um milhão de euros em 2021.

Segundo um relatório divulgado pela Autoridade Bancária Europeia, deste 37 milionários, 34 ganharam entre um a dois milhões de euros. Um outro registou um rendimento entre 2 e 3 milhões, enquanto outros dois ganharam entre 4 a 5 milhões de euros anuais.

Mas de acordo com a Autoridade Bancária Europeia é na Alemanha que há mais banqueiros milionários: 589 no total. O Grão-Ducado situa-se em 10° lugar no 'ranking milionário' a nível europeu, atrás de países como França, Itália e Espanha.

Segundo a Autoridade Bancária Europeia, quase 2 mil banqueiros ganharam mais de um milhão de euros em 2021 em toda a União Europeia, um aumento de 41,5% em comparação com o ano anterior.

Segundo a organização, este aumento deve-se sobretudo ao bom desempenho dos bancos de investimento.

Veja o top 10 dos países da UE com mais banqueiros milionários:

Alemanha: 598 França: 371 Itália: 351 Espanha: 221 Noruega: 68 Suécia: 66 Irlanda: 48 Países Baixos: 46 Áustria: 38 Luxemburgo: 37

