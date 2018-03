O secretário de Estado da Cultura do Luxemburgo confessa que adora Portugal, elogia a evolução do país e também o embaixador português. Além disso, mostra-se otimista com a chegada de Suzane Cotter ao Mudam e quanto à evolução das dotações orçamentais para o seu setor. Além disso, considera que “não é muito feliz”, mas desvaloriza a controvérsia entre o Atelier e a Rockhal pela coincidência de datas entre o concerto de Sting e o festival Siren’s Call.

Guy Arendt. “A cultura é a forma ideal de aproximar os povos”

Paulo Jorge Pereira O secretário de Estado da Cultura do Luxemburgo confessa que adora Portugal, elogia a evolução do país e também o embaixador português. Além disso, mostra-se otimista com a chegada de Suzane Cotter ao Mudam e quanto à evolução das dotações orçamentais para o seu setor. Além disso, considera que “não é muito feliz”, mas desvaloriza a controvérsia entre o Atelier e a Rockhal pela coincidência de datas entre o concerto de Sting e o festival Siren’s Call.

Houve uma mudança no orçamento da cultura que cresceu do ano passado para este, mas, ainda assim, continua a ser apenas uma pequena parte do Orçamento geral. Isso é difícil para concretizar mais e melhores projetos?

Houve, com efeito, um progresso nos números de 13,5% para os 141 milhões. Falamos sempre de 1% para a cultura e não estamos longe, porque já vamos em 0,94%, mas é ao ministério das Finanças que cabe fazer a distribuição final e isso é pena. Trabalhamos para que a evolução ultrapasse 1% e espero que, no próximo ano, a nossa fatia do orçamento já seja de 1% ou mesmo acima disso. Mas não é fácil, porque cada ministro precisa de verbas, é preciso fazer escolhas e a cultura, por vezes... Enfim, estamos a progredir e, para mim, isso já é importante. E confio que melhore no próximo ano.

O Luxemburgo tem uma situação invulgar em que o primeiro-ministro é, também, ministro da Cultura. Como secretário de Estado, em que medida esse duplo papel causa dificuldades ou prejudica o diálogo?

Não prejudica. Temos reuniões do ministério uma vez por semana com o primeiro-ministro e com os nossos colaboradores mais próximos para discutir projetos. O contacto é regular, toda a gente dá a sua opinião e o trabalho corre bem. Para o primeiro-ministro não é apenas uma etiqueta num cartão de visita, é muito mais do que isso.

No Mudam, registou-se uma mudança recente com a saída do anterior diretor, após alguma polémica, e a chegada de Suzane Cotter, cujo trabalho na área museológica é conhecido, nomeadamente nos últimos anos em Serralves. Como analisa a saída do anterior diretor e o trabalho que a sua sucessora está a desenvolver?

Não estive diretamente envolvido nessa questão, uma vez que é ao Conselho de Administração que cabe tomar essas decisões. Aliás, havia um comité de seleção composto por peritos internacionais que escolheu a senhora Cotter. Sei que é uma pessoa muito empenhada no seu trabalho, começou em janeiro e está ainda a identificar-se com o país. A programação deste ano já fora lançada pelo anterior diretor e ela vai programar o próximo ano, como é normal nestes casos. Tem muita experiência, é muito reconhecida a nível internacional e tem bastantes contactos, algo que representa um bom augúrio para o Mudam.



Está otimista quanto ao seu trabalho?

Sim, claro. E tem a experiência portuguesa (risos)...

O Mudam enfrenta, no entanto, a concorrência muito próxima do Georges Pompidou de Metz. Como pode essa questão ser superada?

Vemos os outros museus da Grande Região mais como parceiros do que como concorrentes. Aliás, existem mesmo parcerias nesse contexto.

Sting vai regressar ao Luxemburgo a 30 de junho, coincidindo com o festival Siren’s Call, algo que criou polémica entre a Rockhal e o Atelier. Como analisa esta situação, tendo em conta que há duas entidades apoiadas por dinheiros públicos em concorrência?

Não concordo. Cada instituição tomou as suas decisões e são responsáveis pela programação. Não me parece que exista verdadeira concorrência, porque se trata de públicos totalmente diferentes. Para mim, não se trata de concorrência. Talvez não seja muito feliz, mas, como o público não é o mesmo, nem me parece que vá criar qualquer problema.

Para si não há polémica?

Não.

Como é o relacionamento, em termos culturais, entre o Luxemburgo e Portugal? Tem contactos regulares com o ministro português, por exemplo?

Diretamente só nos cruzámos uma vez e não foi possível aprofundar essa ligação. Mas existe um acordo cultural de 1982 que podemos pensar em rever. Por outro lado, as relações com o embaixador português aqui são excelentes. É uma pessoa que muito aprecio, muito interessado em cultura, tal como a sua mulher, e temos contactos regulares. Assisti à abertura do Instituto Camões e foi uma bela experiência. Temos muitas exposições em conjunto com o Instituto, algumas já feitas e outras programadas de acordo com o embaixador e, a esse nível, trabalhamos muito bem juntos. Isso também sucede com o Museu Nacional de História e da Arte, com o senhor Polfer, a relação é excelente. Aliás, houve uma formidável exposição sobre Portugal que, em minha opinião, foi um enorme sucesso e teve a visita do Presidente português. Os contactos são regulares, profundos e também aqui estou otimista.



No que diz respeito aos portugueses que vivem e trabalham aqui, vê-os com um papel importante no multiculturalismo da sociedade luxemburguesa ou há questões a melhorar?

Podemos sempre melhorar algumas coisas, mas creio que a cultura portuguesa está muito presente na nossa e vice-versa. Isso vê-se através de questões como os grupos musicais e folclóricos, da pintura com exposições no Instituto Camões, por exemplo. E considero importante que o Luxemburgo tome parte nessa cultura. Esta integração é feita de várias gerações e, claro, a segunda e a terceira, sobretudo esta última, está mais próxima de nós, mas transporta na mesma a sua própria cultura para a nossa e isso é que faz a riqueza do país. O multiculturalismo vive-se a cada dia, é preciso sempre melhorar, porque, quando duas culturas se encontram, por vezes existem fricções ou receios de um lado e de outro, até de perda de identidade. Mas é preciso que contactem e as duas acabam por misturar-se. Por exemplo, a restauração portuguesa é muito reconhecida pelos luxemburgueses e, cada vez mais, há pequenos restaurantes portugueses que abrem. Também por aí se faz a integração. E tenho a experiência da relação com a Associação Portuguesa de Walferdange...

Como descreve essa experiência?

Excelente! Tive sempre boas relações com o Arlindo, que era o presidente da organização na altura... Aliás, ele esteve mesmo na lista para as eleições locais. Aí, a integração foi muito bem feita com a organização de muitos eventos e em que parte das receitas era entregue a instituições luxemburguesas. Infelizmente, perdi um pouco o contacto com a equipa, mas, de vez em quando, cruzo-me com alguns dos mais antigos e são sempre bons momentos de conversa.

Em relação à língua portuguesa, como está o ensino?



