Guardian vai investir numa nova linha de produção em Bascharage

A fábrica de vidros Guardian Luxguard vai investir numa nova linha de produção em Bascharage, para substituir o atual forno, cujo fim de vida útil está previsto para 2022. O ministro da Economia, Franz Fayot, referiu que o novo forno, uma instalação de vanguarda tecnológica e ambiental, deverá estar operacional em 2023.

De acordo com o Executivo, a instalação vai reduzir o consumo de energia e as emissões de carbono. Sem referir, no entanto, o montante do investimento, Franz Fayot revela apenas que o Ministério da Economia vai apoiar os custos e que a instalação vai continuar a permitir a produção de vidro no Luxemburgo nos próximos 15 a 20 anos.

Não há despedimentos para já na Guardian. OGBL retira ameaça de greve Não vai haver despedimentos na fábrica de vidro Guardian Luxguard, pelo menos para já.

A boa notícia junta-se a uma outra no final de 2020: o recuo da empresa na intenção de despedir 37 funcionários no final do ano passado. A Guardian encontra-se atualmente num processo de restruturação, tendo fundido recentemente as unidades de produção de Dudelange e Bascharage. Juntas, estas empregam mais de 400 trabalhadores.



