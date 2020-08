A OGBL já avisou que vai fazer tudo o que estiver ao alcance para evitar a sangria de postos de trabalho no fabricante norte-americano.

Guardian Luxguard ameaça cortar 201 postos de trabalho

A Guardian Luxguard prepara-se para reduzir os 453 trabalhadores a praticamente metade. Depois da fusão das instalações de Dudelange e Bascharage, o fabricante norte-americano quer avançar para um plano social com 201 despedimentos.

A denúncia é da OGBL que, num comunicado enviados às redações, propõe, antes de mais a implementação de um plano de recuperação de emprego.

Na nota intitulada "a luta continua", o sindicato relata que as delegações de pessoal foram informadas na quarta-feira de manhã que o conselho de administração da empresa prevê avançar com o programa de despedimento já no início de setembro.

Citado pela RTL, Alain Rolling da OGBL, está convencido que o objetivo da Gaurdian passa por fechar gradualmente ambas as instalações da empresa, a longo prazo. O dirigente sindical lamenta que nenhum dos ministros responsáveis tenha tomado uma posição de apoio nesta questão. "Sentimo-nos abandonados nesta luta contra um ator global", sintetiza.

