Água começa a ser transacionada em mercado de futuros em Wall Street esta semana

A água vai passar a ser objeto de compra e venda em mercado de futuros quando cresce a preocupação de que este recurso natural se venha a tornar um bem escasso.

De acordo com a Bloomberg, esta semana, a empresa norte-americana CME Group Inc vai lançar contratos ligados à água da Califórnia, um mercado de 1,1 mil milhões de dólares. Segundo a empresa, os futuros vão ajudar os consumidores de água a gerir o risco e a alinhar melhor a oferta e a procura.



Os contratos, os primeiros do seu género nos Estados Unidos, foram anunciados em setembro, quando a costa ocidental do país foi devastada pelo calor e pelos incêndios florestais. De acordo com a Bloomberg, destinam-se "a servir de proteção para os maiores consumidores de água da Califórnia contra o aumento dos preços e como indicador de escassez para os investidores em todo o mundo".

Este tipo de contratos de futuros determina a compra e venda de determinada quantidade de um ativo financeiro ou real numa data futura a um preço pré-determinado. Estes futuros vão ser liquidados financeiramente, em vez de exigirem a entrega física efetiva da água, e serão baseados na Nasdaq Veles California Water (NQH2O), uma referência estabelecida para os preços da água nesse estado norte-americano.

O CME Group não identificou potenciais participantes no mercado, mas sublinhou que a bolsa recebeu o interesse de produtores agrícolas da Califórnia, agências públicas de água e serviços públicos, bem como de investidores institucionais, tais como gestores de ativos e fundos de cobertura.

"Dois mil milhões de pessoas vivem agora em nações flageladas por problemas de água, e quase dois terços do mundo poderão enfrentar escassez de água em apenas quatro anos", afirmou Tim McCourt, o chefe global do índice de acções e produtos de investimento alternativos do Grupo CME. "A ideia de gerir os riscos hídricos está certamente a tornar-se mais importante", destacou.

Contudo, também há críticas ao modelo de financeirização da água. Nos Cadernos Metrópole, da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, as investigadoras Ana Lucia Britto e Sonaly Cristina Rezende a propósito das políticas públicas de gestão da água alertaram para as relações de mercado enquanto objeto que faz parte "da circulação de dinheiro e capital".

Para as duas académicas, "a lógica da mercantilização da água, pela sua inserção na circulação de dinheiro e capital, busca transformar esse recurso num commodity, gerando dependência de uma 'política de preços' e sendo gradualmente submetida aos 'processos de financeirização' e ao chamado 'mercado de futuros'. Essa visão é defendida por representantes de empresas privadas de água que concentram 75% do mercado mundial".

“Ter um mercado robusto e transparente de futuros pode ajudar a alinhar de maneira mais eficiente a oferta e a demanda desse recurso vital”, disse Rostin Behnam, alto executivo da Commodity Futures Trading Comission (CFTC), ao Financial Times, acrescentando que os derivativos ajudarão empresas e investidores a gerir o cada vez mais dramático risco de mudança climática.

Um comité do CFTC liderado por Behnam divulgou em setembro um relatório afirmando que eventos climáticos extremos, como os incêndios florestais da Califórnia, são um risco para a estabilidade financeira dos Estados Unidos, no primeiro alerta do tipo feito por um regulador americano. O relatório da CFTC pediu por mais inovação nos derivativos para “pensar como esses produtos são estruturados e como incorporar questões ligadas a sustentabilidade”, refere o Capital Reset.

