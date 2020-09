Após o anúncio da direção do Grupo Wort de cortar 80 dos 330 postos de trabalho, a direção da empresa e a central sindical LCGB já se reuniram duas vezes com vista à negociação de um plano social.

Grupo Wort. LCGB reivindica um "plano social digno"

Redação Após o anúncio da direção do Grupo Wort de cortar 80 dos 330 postos de trabalho, a direção da empresa e a central sindical LCGB já se reuniram duas vezes com vista à negociação de um plano social.

A LCGB quer um plano "digno”, e que garanta que, no final, "nenhum trabalhador se encontre no desemprego". O grupo de comunicação social Saint-Paul, ao qual pertence a Rádio Latina e o jornal Contacto, anunciou a 17 de setembro a supressão de 80 postos de trabalho.

Segundo as explicações prestadas pelo diretor-geral do grupo, Paul Peckels, o plano social surge na sequência da crise atual ligada à pandemia da covid-19. Num comunicado, emitido esta segunda-feira, o sindicato sublinha que em linha com a convenção coletiva em vigor, o grupo Wort compromete-se a não despedir até 31 de dezembro de 2021. Desta forma, a LCGB reivindica que essa garantia de emprego se transforme numa "garantia existencial" para todos os trabalhadores abrangidos pelo plano social.

Na prática, a central sindical quer que o período de pré-aviso legal seja duplicado, com um mínimo garantido de seis meses. E reivindica também um prolongamento do pré-aviso até à idade da reforma para os trabalhadores com mais de 55 anos e um plano de formação e reorientação. A LCGB pede ainda uma reunião de urgência com o Ministério do Trabalho e a direção para analisar se todas as medidas legais disponíveis foram tomadas para garantir a salvaguarda dos empregos.

A central sindical apela, por fim, à responsabilização do antigo patrão do Wort, o Arcebispado do Luxemburgo. Segundo a LCGB este tem de assumir a sua responsabilidade social para com os assalariados do Saint-Paul com um investimento substancial no plano de formação e de reorientação no âmbito do plano social.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.