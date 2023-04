As atividades de construção foram vendidas ao grupo francês Léon Grosse.

Construção. Grupo Willemen abandona o Grão-Ducado

Simon MARTIN “Realizámos grandes projetos no Luxemburgo, mas os nossos negócios [no país] já não estão alinhados com a nossa visão estratégica”, disse Marc Jonckheere, CEO do Willemen Groep.

O setor da construção no Luxemburgo vive uma verdadeira crise. Entre as múltiplas habitações sociais que se esperam, os aumentos dos preços das matérias primas, a queda acentuada de autorizações para construir e a falta de trabalhadores, estão reunidas as condições para a "tempestade perfeita". Como consequência desta junção de fatores, o número de falências está a explodir neste ramo de atividade.

Setor da construção "não está em crise", diz OGBL Sindicato reconhece que tem havido uma quebra nas vendas imobiliárias, mas lembra que há muitas empresas com falta de mão de obra.

Os números são claros: as falências de construtoras mais que duplicaram no primeiro trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022. Outras empresas optaram por vender o negócio, como é o caso do grupo belga Willemen, que opera no Grão-Ducado desde 2016.

As atividades de construção foram vendidas ao grupo francês Léon Grosse, um verdadeiro gigante da indústria da construção, que pretende desenvolver-se além das fronteiras de França.

Para explicar esta venda, o Willemen Groep vai direto ao assunto: “Realizámos grandes projetos no Luxemburgo, mas os nossos negócios [no país] já não estão alinhados com a nossa visão estratégica”, disse Marc Jonckheere, CEO da empresa, através de um comunicado à imprensa.

“O mercado de Luxemburgo mudou significativamente nos últimos anos e descobrimos que não conseguimos obter as sinergias esperadas. Portanto, decidimos vender as subsidiárias no Luxemburgo e estamos felizes por termos encontrado compradores adequados. Vamos usar o tempo e os recursos libertados [com a venda] para fortalecer o negócio na Bélgica”.

Empresa construiu a sede europeia do Banco da China na capital

O grupo Willemen é responsável por cerca de vinte projetos no Luxemburgo, sendo o mais conhecido a sede europeia do Banco da China na capital luxemburguesa e uma das maiores concessões da BMW no Benelux.

Luxemburgo. "Empresas da construção não estão a nadar em dinheiro" O diretor-geral da Câmara dos Ofícios diz que a situação é preocupante. Uma em cada quatro empresas do ramo tem prejuízos.

“As duas sucursais atingem em conjunto um volume de negócios de 40 milhões de euros e o número de colaboradores ascende a 120. Através desta operação, o Willemen retira-se integralmente do nosso país vizinho”, recorda o grupo no comunicado de imprensa.

A Willemen Construction chama-se agora LG Lux Construction. “Léon Grosse, cuja direção-geral está sediada em Versalhes, é uma empresa comparável à nossa. Atinge um volume de negócios de cerca de 800 milhões de euros, conta com uma força de trabalho de mais de 2.000 colaboradores e investe como nós na construção sustentável e na inovação.

"Com esta aquisição”, ancora ainda mais a sua presença no Luxemburgo “graças à compra do fabricante de fachadas Kyotec. Foi construída uma base a partir da qual os novos proprietários podem continuar [a atividade]”, garante Marc Jonckheere.

*Artigo originalmente publicado no Virgule e editado para o Contacto por Paula Freitas Ferreira.

