Grand Est. Região oferece cheques-férias de 500 euros a 10 mil famílias

O anúncio foi feito pelo presidente do Grande Este, Jean Rottner nas suas contas sociais, como o Twitter: esta região francesa vai oferecer um cheque-férias de 500 euros a 10 mil famílias ali residentes cujo orçamento mensal seja inferior a 700 euros.

Os beneficiários têm de ser “trabalhadores do setor privado”, que fazem entregas, empregados do comércio, motoristas de pesados cujo seu trabalho permitiu assegurar a continuidade da vida quotidiana dos nossos concidadãos e, por isso estamos-lhes gratos", escreve o presidente da região no comunicado que divulga a iniciativa.



Na sua conta do Twitter Jean Rottner revela o cartaz desta iniciativa onde se lê que esta oferta é para ser gasta no setor de turismo da própria região, como “diárias de alojamento, restaurantes ou atividades turísticas de lazer”, no período pós-confinamento e quando estas empresas recomeçarem a funcionar.

Deste modo, premia as famílias carenciadas e impulsiona o turismo da região. Um cheque férias “para descobrir ou redescobrir a nossa bela região”.

Esta iniciativa orçada no valor de cinco milhões de euros, para apoiar os “atores do mundo turístico” conta com a ajuda financeira da União Europeia. A região francesa do Grand Est tem sido a mais afetada pela pandemia do novo coronavírus em França, a par com a Île-de-France.

