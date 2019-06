Autoridades regionais de França e Alemanha enviaram uma carta ao presidente francês, Emmanuel Macron, e à chanceler alemã, Angela Merkel. O objetivo da missiva é obter compensações fiscais da parte do Grão-Ducado por causa dos transfronteiriços.

Gramegna afirma que o Luxemburgo já paga compensações financeiras aos países de fronteira

O ministro das Finanças, Pierre Gramegna, considera que o Luxemburgo já contribui para o financiamento - nos países de fronteira (Alemanha, Bélgica e França) – de infraestruturas destinadas a facilitar o dia-a-dia dos transfronteiriços.

Foi desta forma que o ministro respondeu a uma questão parlamentar levantada pelo LSAP. Em causa está uma carta enviada pelos governantes de Metz (França), Trier-Saarburg e Bitburg-Prüm (Alemanha) ao presidente francês, Emmanuel Macron, e à chanceler alemã, Angela Merkel. O objetivo da missiva é obter compensações fiscais da parte do Grão-Ducado por causa dos transfronteiriços.

Gramegna explica que não cabe ao ministro das Finanças do Luxemburgo comentar a troca de correspondência entre autoridades estrangeiras. Contudo, assegura que o Luxemburgo já paga compensações financeiras. E dá como exemplo o acordo celebrado com França em março do ano passado, que prevê uma compensação de 110 milhões de euros pela realização e construção de infraestruturas em França para colocar em prática uma política de transportes sustentável. Além disso, são pagos mais dez milhões de euros para contribuir para a promoção dos transportes públicos comuns e para incentivar a partilha de carro no eixo Metz-Luxemburgo.

Gramegna relembra que há ainda o contributo dado pela Segurança Social. Os residentes em França que trabalham no Grão-Ducado estão sob as regras da Segurança Social do Luxemburgo, “sem discriminação”, pode ler-se na resposta. O ministro acrescenta que o Estado luxemburguês suporta 40% das contribuições sociais para a saúde de que beneficiam todos os trabalhadores no Luxemburgo, qualquer que seja o seu país de residência.

O ministro refere ainda o acordo celebrado com a Bélgica, que prevê compensações fiscais. Este acordo – assinado entre os dois países em 1981 – prevê aquela que é conhecida como a “compensação Martelange”, que era destinada a mitigar os efeitos da diferença de taxas de IVA sobre combustíveis, álcool e tabaco.

