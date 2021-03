ArcelorMittal anunciou esta semana uma aposta de 70 milhões de euros em Differdange para "permitir o desenvolvimento de novos produtos e garantir a sustentabilidade das fábricas".

Grão-Duque Herdeiro visita ArcelorMittal. Anunciado investimento de 70 milhões em Differdange

No final de janeiro, o acordo sobre o plano de reestruturação da empresa previa um investimento nas unidades de produção de Belval, Differdange, Rodange e Bissen.

Aproveitando a visita do Grão-Duque Herdeiro Guillaume à fábrica de Differdange, a ArcelorMittal anunciou esta semana uma aposta de 70 milhões de euros nesta unidade, para "permitir o desenvolvimento de novos produtos e garantir a sustentabilidade das fábricas".

No rescaldo do acordo tripartido que garantiu a continuidade de 3.600 postos de trabalho mas acordou a supressão de 500 até 2025 (já foram assinados 78 acordos de pré-reforma), a visita do Grão-Duque Herdeiro e a aposta no futuro são incentivos necessários para a equipa. "Neste período de crise de saúde, a visita do Grão-Duque Herdeiro e do ministro da Economia são um grande incentivo para os funcionários da ArcelorMittal, que continuam empenhados todos os dias em servir os nossos clientes em todo o mundo", garantiu o CEO.

Crise para além da covid-19

A gigante da siderurgia sofre as consequências da crise causada pela pandemia mas este não é o único entrave ao desenvolvimento. Michel Wurth, presidente da ArcelorMittal Luxemburgo, citado pelo Wort, explica que "o coronavírus não é o único a dificultar nossa vida nos últimos meses. A crise económica que se seguiu, bem como as terríveis guerras comerciais contribuíram para a situação". Por exemplo, os impostos de importação dos EUA, por si, fizeram o mercado cair 50%, entre 2018 e 2020.

É em Differdange que vigas impressionantes são produzidas e montadas antes de serem enviadas ao redor do mundo para projetos únicos, como arranha-céus ou pontes que contam com a experiência e a qualidade de Luxemburgo.

A fábrica de Differdange tem reputação mundial de produzir "as vigas mais pesadas, mais altas e mais largas do mundo", usadas na construção de arranha-céus. Iniciado em 2018, o projeto de instalação da nova desempenadeira de rolos finalmente concretizou-se em 2020 com a entrada na fase industrial. Para o grupo, este é agora um investimento de 40 milhões de euros. Para além desta aquisição, graças a um programa de modernização, co-financiado pelo Ministério da Economia, Differdange acolhe um processo de tratamento termomecânico melhorado que permite a construção de vigas de excepcional qualidade. Este projeto representa um investimento de 8,5 milhões de euros para o grupo, explica o Wort.

Com investimentos em vista, o grupo olha para o futuro da empresa, que está intimamente ligado com o futuro do próprio país. "Para apoiar o desenvolvimento sustentável da economia luxemburguesa, o Ministério da Economia está empenhado em apoiar os intervenientes industriais luxemburgueses na transição digital e ecológica. A ArcelorMittal ocupa um lugar muito especial neste contexto", sublinhou o ministro da Economia.

Em relação ao acordo assinado há pouco mais de um mês, Franz Fayot mostrou-se "satisfeito" e garante que este permite continuar o investimento até 205 milhões de euros nas várias empresas ArcelorMittal "para garantir o futuro dos empregos e atividades do grupo".

A empresa

Em Luxemburgo, o grupo possui oito fábricas, incluindo unidades de produção de aço para produtos longos e trefilados, bem como o centro global de P&D para os produtos longos do grupo. Em 2020, a ArcelorMittal produziu 1,9 milhão de toneladas de aço bruto, principalmente para exportação; os produtos exportados pela empresa representam 14% do total das exportações do Grão-Ducado.O grupo tem cerca de 3.600 funcionários, incluindo 700 em Differdange.



