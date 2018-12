Grão-Ducado tem o terceiro maior crescimento do emprego

O Luxemburgo é o terceiro país da União Europeia (UE) onde o emprego mais cresceu no terceiro trimestre de 2018.

O Luxemburgo é o terceiro país da União Europeia (UE) onde o emprego mais cresceu no terceiro trimestre de 2018.





De acordo com dados do Eurostat, o emprego no Grão-Ducado cresceu 0,7%, face ao triemstre anterior. Melhor só Malta, com um aumento de 0,9% e Chipre e Lituânia, ambos com uma subida de 0,8%.

No total da União Europeia e da zona euro, o número de pessoas empregadas subiu 0,2%.

O Eurostat publicou também dados sobre o andamento da economia do bloco dos 28. A economia vai abrandar ainda mais: é que o crescimento foi revisto em baixa de 1,7%, para 1,6%, a evolução mais baixa desde 2014.