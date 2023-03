Depois do recorde atingido no verão passado, a taxa de vagas de emprego tem vindo a cair no país.

Grão-Ducado. Saiba qual é a área com mais de 2.000 ofertas de emprego

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec), o setor dos serviços às empresas é, neste momento, aquele com mais dificuldades em recrutar. Cerca de 7,1% dos postos de trabalho estão vagos, incluindo mais de 2.000 em contabilidade e gestão. Mesmo assim, a taxa tem vindo a diminuir.

No seu mais recente boletim sobre a situação conjuntural, o Statec explica que, no geral, depois do recorde atingido no verão passado, a taxa de vagas de emprego tem vindo a cair no Grão-Ducado, assim como em praticamente todos os países da zona euro. A indústria é o único setor onde isso não está a acontecer.

O gabinete de estatísticas destaca o setor da Horeca, que registou uma forte procura de mão de obra no desconfinamento no âmbito da pandemia. Agora, a taxa de ofertas de emprego no setor apresenta a maior queda, embora o número continue a ser superior ao nível pré-crise sanitária.

No total, eram cerca de 11.700 as vagas de emprego nos centros de emprego do Luxemburgo. Em julho do ano passado chegaram a ser mais de 13.500.



