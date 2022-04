Segundo o Statec, "as relações económicas com a Rússia não são muito importantes em termos de valor".

Relações comerciais

Grão-Ducado exporta mais do que o que importa da Rússia

Maria MONTEIRO Em 2020, o Grão-Ducado exportou bens e serviços no valor de 112 milhões de euros para a Rússia, ficando as importações nos 24 milhões de euros. Segundo o Portal de Estatísticas, "as relações económicas com a Rússia não são muito importantes em termos de valor".

Numa altura em que os mercados europeus reconsideram os seus laços comerciais com a Rússia, na sequência da guerra na Ucrânia, o Luxemburgo dispõe agora de novos dados para tranquilizar a população sobre a eventual dependência económica da Rússia.

De acordo com o Instituto Nacional de Estatística (Statec) do Grão-Ducado, em 2020, as exportações para a Rússia contabilizaram os 112 milhões de euros, ultrapassando largamente as importações, no valor de 24 milhões de euros.

O que significa que o país exporta cinco vezes mais do que o que importa. "O saldo da balança comercial do Luxemburgo com a Rússia é, portanto, largamente positivo, em 88 milhões de euros", refere o Statec numa publicação esta terça-feira, com base nos números do comércio internacional de mercadorias e da balança de pagamentos.

Entre os produtos mais exportados para o mercado russo encontram-se produtos da indústria química, plásticos, pasta de madeira, aparelhos elétricos e equipamento de transporte.

Segundo dados da Câmara do Comércio, a Rússia ocupa a 16ª posição como parceira comercial do Luxemburgo, o que dá ao Grão-Ducado alguma margem de manobra face a eventuais bloqueios comerciais por parte de Moscovo.



Gás natural tem várias origens

As exportações para a Rússia perfazem 0,9% do total do país e os produtos que entram no Grão-Ducado fixam-se nos 0,1%, sendo que a percentagem de créditos e débitos para bens e serviços é de 1,7% e 1,1%, respetivamente. Contudo, o Statec adverte que é preciso olhar para estes números "com prudência", uma vez que "as mercadorias de origem russa importadas através de um país terceiro são registadas como trocas com esse país e não com a Rússia".

É o caso, por exemplo, do gás natural, "para o qual não é possível obter informações fiáveis sobre o país de origem". O gás que chega ao Luxemburgo tem várias origens, mas é difícil identificá-las, especialmente devido à abundante oferta nos mercados spot, cujas operações são concretizadas na hora. Contudo, uma parte considerável é proveniente da região russa da Sibéria.

