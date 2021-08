O setor bancário de retalho e o setor bancário privado expandiram, cada um, em 10% ao longo de 2020.

Bancos privados e do retalho expandiram durante a pandemia

Yannick HANSEN

A pandemia não trouxe grandes preocupações aos bancos luxemburgueses durante o ano de 2020. Na verdade, aumentou a dimensão dos respetivos setores em quase 10%, indicou um inquérito conduzido pela associação industrial ABBL enviado às redações esta terça-feira.

Os bancos retalhistas, que ajudam principalmente os clientes individuais e famílias, expandiram a dimensão total do seu balanço em 9,3% para 92,4 mil milhões de euros ao longo de 2020, com a maior parte do dinheiro depositado em contas correntes ou de poupança, informou a ABBL no comunicado de imprensa.

Segundo o estudo, os bancos tiveram um aumento de 6% nas transacções digitais e uma queda de 25% nos levantamentos em numerário.

A banca privada, orientada para o investimento de dinheiro de clientes abastados, também não enfrentou uma situação crítica, uma vez que a gestão de ativos aumentou quase 10% entre 2019 e 2020, para cerca de 508 mil milhões de euros no final de 2020.

Especulação imobiliária leva ao aumento de milionários no Luxemburgo Mesmo em ano de pandemia, 2020, os preços da habitação dispararam. Resultado: Há mais milionários no país, 42.800 no total, mas também há mais famílias sem dinheiro para uma casa. Se não se agir já só os ultra-ricos vão ficar a viver no Luxemburgo.

O número de instituições bancárias privadas permaneceu o mesmo em cerca de 55 a 60 bancos, acrescentou a ABBL. Os clientes também são, em média, mais ricos. A proporção de "clientes com um património líquido ultra-elevado" - que têm mais de 20 milhões de euros disponíveis para investir - aumentou para 58% em comparação com os 54% em 2015.

Já a percentagem de clientes com menos de um milhão de euros em ativos diminuiu para apenas 7% em 2020, contra 13% em 2015, disse a ABBL.

Houve também uma mudança acentuada na origem do dinheiro nestas instituições. Enquanto que a Bélgica, França e Alemanha representavam cerca de metade dos ativos dos clientes há 15 anos atras, em 2020 apenas a Bélgica se manteve na lista. Neste ano cerca de 21% dos ativos eram provenientes do Grão-Ducado, seguido do Reino Unido, Bélgica, Itália e Suíça. Cerca de 15% dos fundos eram provenientes de fora da Europa.

(Artigo original publicado no Luxembourg Times, site de notícias em inglês pertencente ao Luxemburger Wort, Contacto e Rádio Latina).

