Governos, ativistas e finança contra classificação de gás e energia nuclear como investimentos “verdes"

Telma MIGUEL O governo português está contra, o Banco Europeu de Investimentos também. Organizações do clima acusam a Comissão de “greenwashing” descarado. O Luxemburgo ameaçou ontem processar a Comissão e a Áustria pondera fazê-lo. Nos próximos seis meses a batalha continua.

O ministro português do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, já tinha dito numa conferência de imprensa na COP26, em Glasgow, em novembro, que “é uma má decisão colocar o nuclear dentro da taxonomia europeia. Não é seguro, não é sustentável e custa muito dinheiro. Todo o dinheiro que se coloca na energia nuclear é definitivamente dinheiro que se devia colocar em energia renovável e é disso que o mundo precisa. Precisamos de energia, mas que não venha de combustíveis fósseis. E precisamos de energia que não tenha lixo nuclear”, afirmou.

Num comunicado esta quinta-feira emitido pela assessoria de imprensa do ministro português do Ambiente, explica-se a posição assumida pelo governo português em funções, relativamente à divulgação do ato delegado proposto ontem pela Comissão Europeia: “Os tempos recentes provam que só a aposta nas energias renováveis pode defender a Europa dos elevados preços de produção de eletricidade. São estas energias – as renováveis -aquelas que devem constar na taxonomia”.

Matos Fernandes – que ontem na SIC disse não saber se será convidado ou não para o próximo governo de António Costa – sustenta que a sua posição é de insistir “que a Europa e Portugal precisam de infraestruturas de transporte de gases renováveis. No caso português, e para que se possa abastecer o centro da Europa, essas infraestruturas terão de ser construídas o mais depressa possível, sendo esta construção de interesse nacional e europeu”. Por causa disto, a posição de Portugal é que deveriam ter o selo de investimento sustentável “estas infraestruturas que servem para o transporte de gases renováveis, mesmo que , transitoriamente, só sejam viáveis, do ponto de vista económico, se transportarem gás natural”.

Comissão dividida e a votar contra

Na passada quarta-feira, dia 2, Mairead McGuinness, a comissária que apresentou a proposta de classificar a energia nuclear e o gás (sob certas condições) como investimento verde, disse que o colégio de comissários, tinha acabado de dar um voto “esmagadoramente positivo” ao texto. O jornal Politico hoje revela que pelo menos três comissários votaram contra. Foram eles, a comissária portuguesa Elisa Ferreira, com a pasta da Coesão, o Alto Representante para a Ação Externa, o espanhol Josep Borrel (sem surpresa, uma vez que a ministra espanhola do ambiente já tinha dito que Espanha não iria apoiar a iniciativa) e o austríaco Johannes Hahn, responsável pelo Orçamento. Sem surpresa também a posição de Hahn, uma vez que a Áustria é o outro país que, tal como o Luxemburgo, ameaçou processar a Comissão pela inclusão do nuclear e do gás na taxonomia europeia.

Mairead McGuinness salientou que o selo de “energia de transição” para as centrais nucleares e a gás “são a solução imperfeita, mas realista” para a Europa conseguir atingir a meta de neutralidade carbónica em 2050. “A razão pela qual estamos a fazer isto é porque reconhecemos a necessidade absoluta destas fontes de energia para a transição”, explicou aos jornalistas.

Mas o desconforto da Comissão em relação a esta introdução do gás e nuclear foi bem patente ontem, quando a comissária que apresentou o diploma, Miread McGuinnes, responsável pelos Serviços Financeiros teve que defender a posição da Comissão sozinha na conferência de imprensa, sem o vice-presidente Valdis Dombrovskis, como tinha sido anunciado – alegadamente por este se encontrar doente. À pergunta dos jornalistas se Frans Timmermans, o vice- presidente responsável pelo Clima, tinha votado favoravelmente, o porta-voz da Comissão, Eric Mammer, escusou-se, dizendo que as discussões das reuniões semanais dos comissários e o sentido de voto não são públicos. Mas não deixou de ser notado que num diploma com esta sensibilidade, a presença solitária da comissária irlandesa era fora do normal.

Um guia para a finança privada

A Lei da Taxonomia, foi aprovada em julho de 2020. É uma classificação de atividades económicas consideradas “verdes” que indica às entidade financeiras privadas onde podem investir capital se desejarem aderir ao esforço mundial de descarbonizar a economia. Como disse ontem McGuiness, não obriga nenhum Estado-membro a aderir ao nuclear ou ao gás. “Não é política energética”, sublinhou.

Um primeiro ato delegado complementar à Lei da Taxonomia que entrou em vigor há um mês, classifica 170 atividades económicas, representando 40% das empresas registadas na União Europeia em setores responsáveis por 80% das emissões diretas de gases com efeito de estufa. E passou sem polémica.

Na altura, a Comissão avisou que iria fazer um outro ato delegado complementar, especificamente sobre nuclear e gás, começando a levantar suspeitas nas organizações de ação climática. Não só pelo conteúdo sensível como porque para um ato delegado ser recusado é preciso 20 Estados-membros, representando pelo menos 65% da população europeia votarem contra. O Parlamento Europeu (PE) poderá rejeitar se o texto for votado contra em plenário pela maioria dos seus membros, ou seja, 353 deputados. O Parlamento e os Estados-membros têm até um máximo de seis meses para votar o diploma.

Para já, os Verdes e a Esquerda Europeia estão contra a proposta. E os Socialistas e Democratas consideram que “o gás e o nuclear não são definitivamente nem verdes nem sustentáveis”.

A Comissão irá ainda apresentar mais “acrescentos” à Taxonomia nas matérias da biodiversidade, água, economia circular e prevenção da poluição.

De “standard” internacional a documento vilipendiado

O próprio setor financeiro não viu com bons olhos a iniciativa. Na passada quinta-feira, dia 27 de janeiro, na apresentação à imprensa dos resultados anuais do Banco Europeu de Investimento (BEI), o presidente da instituição, Werner Hoyer, disse que o BEI “não tem intenção de alguma vez financiar o nuclear” e, para “o dizer de forma simpática, o gás acabou”.

Laurence Tubiana, uma das mais influentes figuras da política climática, negociadora do Acordo de Paris, e presidente da Fundação Europeia do Clima, escreveu na sua conta de Twitter, que os “standards” que a EU estava a tentar criar com a sua taxonomia de investimentos verdes “arrisca tornar-se irrelevante internacionalmente se se considerar o gás. Os investidores inteligentes irão ignorar a taxonomia europeia se for uma ferramenta política para interesses corporativos”.

Laurence Tubiana adiantou que a “Taxonomia da UE era vista como uma ferramenta vital para alinhar os fluxos financeiros com o Acordo de Paris. Em vez disso, a Europa está a torpedear a sua liderança climática e a baixar os standards para a Europa e para o resto do mundo. Quando um outro padrão melhor surgir esta taxonomia será deixada para trás”.

A criação da Taxonomia europeia era vista como um farol para a finança verde privada, uma vez que até ao momento não existe clareza sobre quais são os projetos que podem ser considerados como tal, deixando as instituições financeiras a ter que pedir a consultoras ou tomar decisões ad hoc, não existindo uma classificação internacionalmente aceite. E é isso que a Comissão pretende fazer com a Lei da Taxonomia.

Ontem McGuinnes salientou, no entanto, que o trabalho com o Parlamento e com os 27 governos sobre a entrada do nuclear e do gás na taxonomia sob a alínea “energias de transição” estava a começar. Vão ser seguramente negociações intensas.

O enterro do Acordo de Paris

Uma responsável pela Greenpeace, Ariadna Rodrigo, salientou no site da organização: “Gostava de participar uma tentativa de assalto. Alguém está a tentar tirar biliões de euros das energias renováveis e desperdiçá-los em tecnologias que ou não fazem nada para lutar contra a crise climática, como o nuclear, ou que tornam o problema ainda pior, como o gás fóssil. O suspeito está na sede da Comissão Europeia e está disfarçado como pessoa honesta a lutar para resolver a crise climática e da Natureza”. À frente da sede da Comissão, em Bruxelas, o Greenpeace colocou um dinossauro de metal com um cartaz onde se dizia “deixem o gás e o nuclear entrar em extinção”.

O Avaaz, uma das maiores redes de ativistas do clima e dos direitos humanos a nível mundial, encenou em frente ao edifício do Conselho Europeu o enterro do European Green Deal (Pacto Ecológico Europeu), com os ativistas disfarçados de Ursula von der Leyen, presidente da Comissão, Emmanuel Macron o presidente francês principal apologista do nuclear, e o chanceler alemão Olaf Scholz que tem defendido a inclusão do gás.

