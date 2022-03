O ministro da Habitação, Henri Kox, apresentou dois projetos de lei que vão substituir a atual legislação sobre ajuda financeira à habitação.

Habitação

Governo vai aumentar ajuda financeira ao arrendamento

O Ministério da Habitação refere numa nota de imprensa que o subsídio de arrendamento vai ser aumentado para os inquilinos do mercado privado e a ajuda individual será disponibilizada "de acordo com as necessidades do agregado familiar".



Os responsáveis garantem que, no futuro, a ajuda vai ser "mais generosa" e será alargada a mais pessoas.

Entre outras medidas, os proprietários com rendimentos mais modestos vão ter um suplemento até 40% referente ao subsídio 'Prime House', sobre renovação energética da habitação.



Preços continuam a aumentar

Em 2021, os preços das casas aumentaram 13,9% em comparação com o ano anterior. Em 2020, o aumento médio anual foi de 14,5% e em 2019 foi de 10,1%.



No quarto trimestre de 2021, os preços das habitações aumentaram 12% em comparação com o quarto trimestre de 2020.

O aumento mais significativo no quarto trimestre de 2021 foi observado nos preços dos apartamentos em construção, que aumentaram 7,7% em comparação com o trimestre anterior. Os índices dos apartamentos existentes e casas antigas aumentaram menos rapidamente do que nos trimestres anteriores: 2,3% e 1,1% respetivamente, em variação trimestral.

Os preços do alojamento têm aumentado cerca de 15% por ano desde 2018 no Grão-Ducado, concluiu a comissão parlamentar do Alojamento na Câmara dos Deputados. A falta de habitações no país é o principal motivo do aumento anual dos preços.



A presidente da comissão, Semiray Ahmedova, sublinhou que o Luxemburgo precisa anualmente, no mínimo, de seis mil novas habitações, mas atualmente só são construídas quatro mil. Todos os anos faltam duas mil novas habitações, o que leva os preços a aumentar substancialmente.



