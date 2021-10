No discurso do Estado da Nação, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou o apoio aos mais desprotegidos face à subida dos preços na energia e também as apostas do Governo para maior independência energética e combate ao aquecimento global.

Governo vai “apoiar as famílias mais desfavorecidas” contra a escalada dos preços da energia

Manuela PEREIRA No discurso do Estado da Nação, o primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou o apoio aos mais desprotegidos face à subida dos preços na energia e também as apostas do Governo para maior independência energética e combate ao aquecimento global.

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, considera que o país está “a ganhar a corrida contra o vírus”. Uma pandemia “perto do fim”, segundo o líder do Executivo, mas que ainda não foi derrotada. As primeiras palavras da declaração sobre o Estado da Nação de Xavier Bettel foram destinadas à família e aos amigos das 837 vítimas mortais do novo coronavírus no Luxemburgo nos últimos 19 meses.



Trinta e oito páginas de discurso subordinado ao tema “O nosso caminho. O nosso objetivo”. E o objetivo de Bettel é dar resposta a três grandes desafios, o primeiro dos quais o aquecimento global, surgindo depois a escalada dos preços do alojamento e os problemas sociais.

Para o primeiro-ministro, “a crise do clima é real. Diz-nos respeito a todos. Não daqui a 100 anos, nem do outro lado do mundo, mas aqui e agora. Também no Luxemburgo”. O Governo quer reduzir as emissões de gazes com efeito de estufa em 55% até 2030, através do aumento da produção de energia renováveis.

Para limitar o aquecimento global, Bettel diz que o Governo vai investir também em projetos no estrangeiro, nomeadamente na Bélgica e na Dinamarca, onde vão ser construídos parques de eólicas ‘offshore’, propondo também fontes de energia alternativas no Grão-Ducado, como o biogás e o hidrogénio.

Mas não basta investir também tem de se poupar energia, na opinião do líder do Governo. O Luxemburgo quer aumentar a sua eficiência energética entre 40 e 44% até 2030, tendo como referência o ano de 2017.

Para ajudar as famílias a renovar a sua casa com materiais mais ecológicos, o Governo vai simplificar o procedimento de pedidos para a atribuição dos subsídios já existentes.

Mas o clima e a sua proteção é uma questão da sociedade. Por essa razão, Xavier Bettel anunciou uma iniciativa inclusiva e inédita no país, com a criação de um Gabinete do Cidadão para o Clima, composto por 100 cidadãos. Gabinete cujas conclusões servirão de conselho para o Parlamento.

Com a atual escalada global dos preços da energia, Xavier Bettel garante que o Governo vai “apoiar as famílias mais desfavorecidas”.

