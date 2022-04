O Ministério das Finanças apresentou ontem, aos deputados, as linhas gerais do Programa de Estabilidade e Crescimento 2022, que mostra o impacto do travão que o conflito na Ucrânia vai trazer à recuperação económica do país nos próximos tempos.

Governo revê em baixa previsões de crescimento económico para o Luxemburgo devido à guerra na Ucrânia

Ana TOMÁS O Ministério das Finanças apresentou ontem, aos deputados, as linhas gerais do Programa de Estabilidade e Crescimento 2022, que mostra o impacto do travão que o conflito na Ucrânia vai trazer à recuperação económica do país nos próximos tempos.

O Governo reviu em baixa as previsões de crescimento económico para o Luxemburgo devido à guerra na Ucrânia.

O Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) 2022 foi apresentado ontem na Câmara dos Deputados pela ministra das Finanças Yuriko Backes, que forneceu uma visão geral das perspetivas económicas e orçamentais para o Grão-Ducado, enquadradas à luz no atual contexto de guerra que se vive na Europa e dos seus impactos económicos, que se vão sentir no país, pelo menos, nos próximos meses.

O crescimento real do PIB em 2021 foi +6,9%, acompanhado do dinamismo mercado de emprego, que, de acordo como os números apresentados pelo Governo, levou a uma queda contínua do desemprego nos últimos meses, atingindo 4,7% no final de março deste ano, "a taxa mais baixa dos últimos quase 15 anos".

"Esta melhoria económica e fiscal deveria ter continuado, como evidenciado pelos números ainda positivos para o primeiro trimestre de 2022. No entanto, a invasão russa da Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro, está a ter um efeito profundo na economia global, levando a um novo aumento dos preços da energia, que já eram elevados antes do conflito armado, bem como nos preços dos alimentos", refere o Ministério das Finanças em comunicado.

A queda na confiança dos consumidores, como demonstrado na última análise de conjuntura publicada pelo Statec, e que se deverá alastrar às empresas e conduzir a uma maior volatilidade nos mercados financeiros, conduz, de acordo com as previsões do instituto de estatísticas, a uma revisão das perspetivas de crescimento do Luxemburgo em baixa em dois pontos percentuais.

"O crescimento é agora estimado em 1,4% em 2022. A médio prazo, presume-se que o desenvolvimento económico se situe entre 2,5% e 3,0%", refere o documento do Ministério liderado por Yuriko Backes.



Mais despesa pública e quebra nas receitas

Devido ao conflito na Ucrânia, a atualização das previsões orçamentais feitas para o PEC 2022 resulta numa situação financeira pior, no curto prazo, com o saldo do setor público a passar de um excedente de +0,9% em 2021 para um défice de -0,7% do PIB em 2022.

No que se refere às receitas é esperado um aumento de apenas 4,3% (muito abaixo do crescimento de 12,7% em 2021), ao mesmo tempo que a despesa pública deverá aumentar 8,3%, considerando as medidas de mitigação dos impactos económicos da guerra e das respetivas sanções aplicadas à Rússia, que estão a influenciar os preços do gás e de matérias-primas.

"A deterioração da situação macroeconómica, bem como as medidas decididas recentemente para mitigar o impacto das pressões inflacionistas, terão assim um impacto significativo nas finanças do Estado. A queda do saldo do Governo central passará de -326 milhões de euros em 2021 para -1,6 mil milhões de euros em 2022", refere o comunicado do Ministério das Finanças.

Dívida pública deverá aumentar

Segundo as estimativas do Governo é provável que a dívida pública volte a aumentar, para 25,4% do PIB em 2022 - a dívida pública tinha sido reduzida de 24,8% em 2020 para 24,4% do PIB em 2021.

No entanto, é esperado que a médio prazo as finanças públicas recuperem gradualmente graças à recuperação da atividade económica, ainda a refazer-se também do impacto de dois anos de pandemia.

Essa recuperação deverá permitir, segundo o Ministério das Finanças, um progressivo equilíbrio das contas da administração pública até 2026, e a dívida pública deverá estabilizar "em cerca de 26% do PIB, abaixo do limite máximo de 30% do PIB".

"A partir de 2023 a administração central recuará para uma posição mais equilibrada, enquanto o excedente da Segurança Social será reduzido ao longo do horizonte de projeção", refere o comunicado

Recorde-se que as regras orçamentais europeias encontram-se atualmente suspensas e que, tal como outros Estados-membros, o Luxemburgo está, atualmente isento do cumprimento do objetivo orçamental a médio prazo (OMP).

Para o período 2020-2022, o país tinha fixado o seu OMP em +0,5% do PIB, o mesmo nível que o valor mínimo de referência determinado pelas autoridades europeias.

Para o período 2023-2025, o Luxemburgo está novamente a alinhar-se com o mínimo calculado pela Comissão Europeia que é de 0% do PIB.

"Com um equilíbrio estrutural acima de 0% para os próximos anos, o PEC de 2022 mostra também que o Luxemburgo respeita o seu OMP, e estaria, portanto, em plena conformidade com as regras do Pacto de Estabilidade e Crescimento, caso a cláusula de opt-out fosse desativada a partir de 2023 e as regras do Pacto voltassem a entrar em vigor", diz o Ministério das Finanças.

Medidas do acordo tripartido valem 1% do PIB

As medidas decididas no âmbito do "Solidaritéitspak", que resultam do acordo tripartido (sem o apoio da OGBL) e que visam atenuar o aumento do custo de vida para as famílias e empresas ascendem a cerca de 750 milhões de euros, o equivalente a 1 % do PIB.

A par disso, "ao incluir as garantias estatais disponibilizadas às empresas, o Luxemburgo está a mobilizar um total de 1,3 mil milhões de euros ou 1,7% do PIB para fazer face às consequências imediatas desta nova crise", sinaliza o Ministério das Finanças.

Inflação nos 5,2%

Tendo em conta o impacto destas medidas, bem como as anunciadas no âmbito do pacote de apoio ao impacto dos custos da energia, a taxa de inflação de inflação para o ano de 2022 deverá fixar-se nos 5,2%, estimando-se uma descida já a partir do próximo ano, caso não haja uma deterioração significativa das condições atuais.

"Assumindo uma estabilização ou mesmo uma redução dos preços do petróleo, estima-se que a inflação aumente para 1,6% em 2023", indicam ainda as projeções do PEC apresentadas pelo Governo.

