A acusação tinha sido feita pelo Partido Pirata que acusou o Governo de defender as petrolíferas em detrimento dos consumidores.

Combustíveis

Governo reitera que não decide preços dos produtos petrolíferos

Susy MARTINS A acusação tinha sido feita pelo Partido Pirata que acusou o Governo de defender as petrolíferas em detrimento dos consumidores.

Será que o Governo privilegiou algumas companhias petrolíferas? A acusação foi feita, na semana passada, pelo Partido Pirata.



O ministro da Energia, Claude Turmes, já tinha rejeitado as acusações ao Wort e voltou a reiterá-lo em sede de comissão parlamentar.

Segundo Turmes, o preço da gasolina compõe-se por três elementos: o custo do produto, o custo de distribuição do setor petrolífero e as taxas.

Partido Pirata acusa Governo de favorecer lucros excessivos das petrolíferas "Ou é incompetente ou era sua intenção permitir margens brutas tão elevadas", acusa Sven Clement.

O ministro explica que o Governo não decide os preços dos produtos petrolíferos, mas que tem margem de manobra nos custos de fornecimento.

No entanto, com o aumento do salário mínimo e os custos logísticos, não houve outra opção que não adaptar o custo da distribuição, o que se traduziu no aumento dos preços.

Claude Turmes acrescenta ainda que o acordo existente entre Ministério da Energia e as federações do setor petrolífero fixa os preços máximos de certos produtos, sendo que os consumidores e as estações de serviço estão assim melhor protegidos com o sistema atual comparativamente a um sistema de preços livres.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.