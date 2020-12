A Tesouraria estatal decidiu iniciar o reembolso de empréstimos de um valor de 467 milhões de euros.

Governo reembolsa parte da dívida pública

Susy MARTINS A Tesouraria estatal decidiu iniciar o reembolso de empréstimos de um valor de 467 milhões de euros.

Aproveitando a situação favorável de liquidez nas cofres do Estado neste fim de ano, a Tesouraria estatal decidiu iniciar o reembolso de empréstimos de um valor de 467 milhões de euros, dos quais 350 milhões em certificados de tesouraria emitidos em junho de 2020.

Com este reembolso, os certificados de tesouraria emitidos este ano ficam reembolsados antes do fim do ano, como inicialmente previsto. Estes certificados foram emitidos no contexto atual de crise sanitária, em que o Estado quis aumentar a liquidez para apoiar a economia.



