Pedidos de reembolso das consultas e tratamentos médicos poderão ser feitos de forma digital em breve, disse o ministro da Segurança Social.

Governo reconhece atrasos nos reembolsos da CNS

Henrique DE BURGO Pedidos de reembolso das consultas e tratamentos médicos poderão ser feitos de forma digital em breve, disse o ministro da Segurança Social.

Os reembolsos das consultas e tratamentos médicos dos pacientes por parte da Caixa Nacional de Saúde (CNS) estão a registar atrasos. As entregas que são feitas normalmente entre duas a quatros semanas, arrastam-se atualmente para entre seis a oito semanas.

Em resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Spautz, do CSV, o ministro da Segurança Social reconhece que o serviço responsável pelos reembolsos tem registado um aumento de pedidos desde outubro de 2020, o que está na origem dos atrasos. De acordo com Romain Schneider, o número de pedidos de reembolso a tratar aumentou diariamente cerca de 27% quando comparado com igual período de 2019.

Para fazer face à sobrecarga de trabalho e ao consequente atraso nos reembolsos, Schneider assegura que a tutela da Segurança Social está a formar funcionários e a implementar mudanças informáticas, como o processamento digital dos pedidos de reembolso.

Quarentena no estrangeiro é descontada nos dias de folga no Luxemburgo O doente deve enviar o comprovativo de baixa médica para o empregador e para a CNS.

O ministro acredita que os pedidos de reembolso digitais (por scanner, por exemplo) vão tornar o processamento dos reembolsos "muito mais rápido". O projeto encontra-se atualmente em fase de implementação e será feito de forma faseada.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.