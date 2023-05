O Governo criou um grupo de trabalho com seis ministros para analisar possíveis soluções para a crise no setor da construção.

Governo quer evitar a todo o custo desemprego parcial na construção

É a última hipótese para enfrentar a crise no setor da construção. O Governo quer evitar a todo o custo a possibilidade do desemprego parcial, disse ao Contacto Lex Delles, ministro das Classes Médias e do Turismo.



“Não estamos na altura de falar de desemprego parcial porque neste momento ainda há trabalho. Se o cenário se agravar, então será outra situação”, afirmou o membro do governo à margem da visita oficial de Xavier Bettel ao Vietname.

“O primeiro-ministro criou uma task force com os ministérios das Classes Médias, Economia, Trabalho, Habitação, Edifícios públicos e das Finanças para trabalhar em soluções para apoiar o setor de construção”, afirmou o ministro. “Consideramos que a situação vai agravar-se” nos próximos tempos e por isso foi criado este grupo de trabalho, acrescentou.

Recorde-se que a hipótese de pedir ao executivo do Grão-Ducado o regime de desemprego parcial foi equacionada numa reunião da Federação dos Empreendedores de Construção e Engenharia Civil do Luxemburgo e recebeu o apoio de quase todos os membros.

Esta é uma medida que permitirá evitar o despedimento de trabalhadores das empresas de construção, explica Miguel Carvalho, que faz parte daquela organização. Mas é igualmente uma medida nunca solicitada para o setor da construção.

Segundo as projeções, no prazo de seis meses, as empresas de construção deverão deixar de ter trabalho para assegurar o pagamento dos salários a todos os seus trabalhadores. Para evitar despedimentos, a solução passaria por colocar parte em desemprego parcial.



