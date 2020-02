Governo quer estudo para compreender número de falências recorde

As autorizações para abrir negócios subiram, mas as falências atingiram níveis recorde. Governo quer perceber porquê.

Mais de 10.500 empresas tiveram luz verde para operar no Luxemburgo no ano passado, mas o Governo quer perceber por que motivo é que o número de falências atingiu níveis recorde.

Citado pelo Luxembourg Times, o ministro das pequenas e médias empresas (PME), Lex Delles, adiantou que o número representa um aumento de 5,9% em 2019. O governante avançou também que, no total, houve 12.014 pedidos de empresas para abrir atividade no país.

O setor do comércio é o mais representativo, com dois terços do total de autorizações emitidas. Em queda estiveram, atividades como a de carpintaria, eletricidade ou cabeleireiros, advocacia e arquitetura.

Lex Delles falou também nas falências, que atingiram no ano passado, um recorde: 1.263 empresas fecharam portas. As mais afetadas foram pequenas empresas em dificuldades depois da fase de start-up, com cinco anos de existência. O ministro disse ter encomendado um estudo para perceber o motivo pelo qual tantas empresas encerram.

Por outro lado, foi dada autorização para abrir negócio no Luxemburgo a mais de 5.100 empresas estrangeiras. Metade vem da Alemanha, seguindo-se Bélgica e França.

