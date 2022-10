O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que a medida está em discussão com parceiros e países vizinhos, no âmbito das políticas para os trabalhadores transfronteiriços.

Governo quer criar espaços de 'coworking' nas fronteiras

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, anunciou que a medida está em discussão com parceiros e países vizinhos, no âmbito das políticas para os trabalhadores transfronteiriços.

O governo luxemburguês quer criar espaços de "coworking" nas fronteiras para os trabalhadores transfronteiriços. A intenção de avançar com esta medida foi anunciada por Xavier Bettel, no seu discurso do Estado da Nação, na terça-feira, e faz parte das negociações e consultas que o executivo tem tido com vários parceiros e com os governos dos países vizinhos no âmbito da temática do teletrabalho.

"Depois de termos conseguido chegar a um acordo com a França sobre um aumento para 34 dias de teletrabalho por ano para os trabalhadores transfronteiriços franceses, continuamos a trabalhar com os nossos países vizinhos sobre uma solução melhorada e europeia para todos aqueles que trabalham no Luxemburgo e vivem no estrangeiro", começou por dizer o primeiro-ministro.

A par destes acordos - além da França, também já tinha sido alcançado um entendimento com a Bélgica em matéria de dias de teletrabalho -, pretende-se avançar para outras modalidades de trabalho à distância.

"A criação de espaços de coworking, que queremos instalar nas fronteiras, também faz parte desta solução", avançou Bettel, que acrescentou que após discussões com a Câmara de Comércio e com a Câmara dos Ofícios, o governo realizou também um inquérito junto das chefias da Administração Pública sobre essa possibilidade de trabalho remoto para quem vive fora do Grão-Ducado.

"Iremos agora analisar toda esta informação e trabalhar numa estratégia para responder ao desejos das empresas, dos trabalhadores transfronteiriços e dos residentes o mais rapidamente possível para espaços de coworking mais descentralizados", explicou o primeiro-ministro.

Direito a desligar e licenças para cultura e desporto

No mesmo discurso, Xavier Bettel disse ser ainda intenção do governo contribuir para um equilíbrio da vida laboral e familiar, sublinhando o direito das pessoas ao descanso e a não estarem sempre ligadas online por causa do trabalho.

"O governo apresentou uma lei com a qual introduzimos o direito de desligar. Num mundo cada vez mais digital, onde o trabalho a partir de casa está a tornar-se mais e mais a norma, precisamos de proteger os empregados de demasiadas pressões mentais", afirmou.

Além disso, o chefe do executivo disse que se pretende reforçar a interação entre a vida profissional e o trabalho voluntário, pelo que o governo irá "reintroduzir as licenças culturais e melhorar as licenças desportivas".

