Governo prolonga desconto nos combustíveis

A ajuda financeira do governo de 7,5 cêntimos por litro na gasolina e no gasóleo vai ser prolongada até ao final de agosto. A decisão foi tomada na reunião de Conselho de Ministros desta sexta-feira.

O apoio, que visa responder aos fortes aumentos dos preços da energia e dos combustíveis, devia terminar no final deste mês, mas o Governo decidiu prolongá-lo. Uma decisão que contou com o apoio do Partido Cristão Social (CSV), do ADR e também o Grupo de Mobilidade Energética, mas com a oposição do Déi Lénk e do Partido Pirata. Estes dois partidos dizem que a medida não responde às famílias mais vulneráveis.

Já Os Verdes, membros da coligação tripartida, apesar de críticos, anunciaram que apoiariam a extensão, mas sob certas condições, como uma redução do IVA sobre fotovoltaicos e mobilidade suave, o que acabou por não ser aceite pelo Governo.

Os que concordaram com o prolongamento da medida justificaram-no com a necessidade de apoiar as famílias e também de proteger o comércio na fronteira.

Este prolongamento do desconto é decidido numa altura em que os preços dos combustíveis ainda estão a registar subidas, estendendo o apoio aos cidadãos, mas também às estações de serviço, sobretudo às localizadas ao longo da fronteira, que sofrem com a competição dos preços por vezes mais atrativos nos países vizinhos, como refere a edição francesa do Luxemburger Wort.

Os negócios na fronteira têm sido prejudicados pela quebra de visitantes que se abasteciam essas bombas, tendo as suas receitas caído na primeira metade de 2022, segundo revelou recentemente a ministra das Finanças, Yuriko Backes.

Por isso, a decisão, anunciada esta tarde pela governante, tem como objetivo alinhar o desconto no Luxemburgo com os já aplicados nos seus três países vizinhos, França, Bélgica e Alemanha.



