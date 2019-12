Até 31 de dezembro de 2020 o governo vai continuar a ajudar quem comprar carros amigos do ambiente. São 5 mil euros para automóveis 100% elétricos e 2500 para os híbridos.

Governo prolonga "bónus" para veículos não poluentes por mais um ano

O anúncio é do Ministério do Ambiente. Os apoios do Estado à compra de veículos com baixas ou nenhuma emissão de carbono que entraram em vigor a 1 de janeiro de 2019 foram prorrogados por mais um ano.

Até 31 de dezembro de 2020, quem comprar um veículo 100% elétrico recebe uma ajuda de 5 mil euros. Quem optar por um híbrido, com emissões de CO₂ inferiores ou iguais a 50 g/km, recebe metade.

A grande novidade é o alargamento do subsídio às bicicletas elétricas ou como pedalada assistida. O governo concede 300 euros aos modelos pedelec25, com uma potência máxima não superior a 0,25 kW. Se já a tiver comprado, basta apresentar a fatura.

Os carros e as carrinhas com células de combustível de hidrogénio também são elegíveis a um bónus de 5 mil euros. O Estado cobre ainda 25% do custo sem IVA de quadriciclos, motociclos ligeiros e scooters.

Esta assistência financeira está reservada a veículos registados no Grão-ducado. São atribuídos apenas sete meses depois da compra, desde que o pedido seja endereçado à Administração Ambiental.

Em comunicado, o governo explica que "a promoção da eletromobilidade continua a ser um componente chave dos esforços para descarbonizar o setor de transportes".

Faz parte do projeto a curto prazo do país para a energia e o clima entre 2021-2030, que visa reduzir as emissões de gases com efeito de estufa em 55% até 2030, em comparação com o ano de referência de 2005.