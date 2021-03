O Governo anunciou o prolongamento do prazo do auxílio financeiro para a compra de veículos elétricos, que estava previsto terminar no final deste mês.

Governo prolonga apoio à compra de veículos elétricos

Henrique DE BURGO O Governo anunciou o prolongamento do prazo do auxílio financeiro para a compra de veículos elétricos, que estava previsto terminar no final deste mês.

Conhecido como regime "Clever fueren", este apoio foi prorrogado por mais um ano, ou seja, até 31 de março de 2022, refere o Ministério do Ambiente em comunicado, depois de aprovado em Conselho de Ministros.

A ajuda financeira de oito mil euros vai ser mantida para a compra de carrinhas e carros 100% elétricos desde que o seu consumo de energia elétrica não ultrapasse os 18 quilowatt-hora por 100 quilómetros. Para automóveis com consumo de energia elétrica superior ao limite referido, o valor da ajuda é de três mil euros.

Quanto às famílias numerosas, vai ser atribuído um bónus de oito mil euros para a compra de viaturas com sete ou mais lugares, independentemente do seu consumo de energia elétrica (o agregado familiar tem de ter pelo menos 5 pessoas). A ajuda é atribuída mesmo se as viaturas tenham sido compradas depois de 1 de abril de 2021.

Para carrinhas e carros híbridos, a ajuda financeira é de 1.500 euros, enquanto para os restantes veículos 100% elétricos (quadriciclos, motociclos e ciclomotores) o montante da ajuda financeira continua a ser de 50% do custo, desde que não ultrapasse os mil euros.

No que toca às bicicletas, mantém-se também a ajuda de 50%, desde que não ultrapasse os 600 euros.



